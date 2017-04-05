Gebze'de şüpheli ölüm! Arkadaşları böyle buldu

Gebze ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Özgür Öztürk evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesi Serkan Özçeri Caddesi'nde ikamet eden Özgür Öztürk'ten bir süre haber alamayan arkadaşları evine gitti. Aynı evde kalan arkadaşları anahtarla kapıyı açtıklarında, Öztürk'ün lavabonun önünde yerde hareketsiz halde yattığını gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Öztürk'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.