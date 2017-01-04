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Gebze'de trafik magandası dehşet saçtı

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Gebze'de trafik magandası dehşet saçtı
Gebze ilçesinde yol verme tartışması sonrasında bir kişi tartıştığı şahsı takip edip çalıştığı yerde silahla bacağından vurarak yaraladı.

Olay, Gebze Sultan Orhan Mahallesi’nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki 1181 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Murat K.(42) trafikte seyir halindeyken Hamit Gökhan G. (31) ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma sonrasında Murat K. arabasıyla Hamit Gökhan G.’yi takip etti.

Trafikte tartıştığı kişiyi çalıştığı yere kadar takip etti
Takip sonrası Murat K. akrabalarını Hamit Gökhan G.’nin çalıştığı yere çağırdı. Murat K.’nın akrabalarının sanayi bölgesine gelmesi üzerine Murat K., Fuat K., Selami K. ve Osman K., Hamit Gökhan G. ile yanında bulunan Serhat Süleyman T.’ye saldırdı. Çıkan kavganın şiddetlenmesi sonucunda Murat K., Hamit Gökhan G.’yi sağ ayağından silahla vurarak yaraladı. Silahla yaralanan şahsın yanında bulunan Serhat Süleyman T.’de sopa ile başına vurularak yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı
İhbar üzerine hemen olay yerine giden emniyet ekipleri çevre güvenliği alırken, 112 Acil Servis ekipleri silahla bacağından yaralanan şahıs ile sopa ile başından yaralanan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürdü. Yaralıların hastaneye götürülmesinin ardından yaralamanın olduğu yere gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Öte yandan silahla Hamit Gökhan G.’yi silahla yaralayan Murat K. ile akrabaları Fuat K., Selami K. ve Osman K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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