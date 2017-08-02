Gebze'de zincirleme facia: 6 ölü, 3 yaralı

Gebze İlçesi'nde, TEM Otoyolu Muallimköy mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, karşı şeride geçerek 1 minibüs ve 2 otomobille çarpıştı.Can pazarının yaşandığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

TIR DEHŞETİ

Kaza saat 19.45 sıralarında, TEM Otoyolu Gebze Muallimköy mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden 33 F 4537 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek UHMY63 Almanya plakalı minibüse, ardından da 34 MGY 4537 plakalı otomobile ve BL97566 İsveç plakalı otomobile çarptı. Kaza nedeniyle hem İstanbul, hem de Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

GURBETÇİ AİLEDEN 6 KİŞİ

Kazada ilk belirlemelere göre Almanya plakalı panelvanda bulunan Adnan (35), eşi Fatma (35) ile 7 yaş altında oldukları öğrenilen çocukları Melisa, Müslüm, Yusuf ve Yakup Erdoğan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada ölenlerin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Araçlara sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

"ALMANYA'YA GİDİYORDUK"

Kazada hayatını kaybeden gurbetçi ailenin yakını Halil Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tırın dayısı ile ailesinin bulunduğu aracı altına aldığını belirterek, "Biz Almanya'ya gidiyorduk. Tatil için Gaziantep'e gelmiştik. Dayım, eşi ve 4 çocuğu ölmüş." dedi.

KİLOMETRELERCE KUYRUK

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım bir süre sonra tek şeritten sağlandı. İstanbul istikametinde ise kilometrelerce uzunluğunda araç konvoyu oluştu. Araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar başlatıldı. Öte yandan kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım D-100 karayolu ve yan yollardan sağlanıyor.

CUMHURİYET BAŞSAVCISI OLAY YERİNDE BİLGİ ALDI

Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, 6 kişinin öldüğünü, cenazeleri morga kaldırarak yakınlarına teslim edeceklerini, yolu ulaşıma açmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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