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Gebze’deki berber cinayeti 4 ay sonra çözüldü

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Gebze’deki berber cinayeti 4 ay sonra çözüldü
Gebze'de 4 ay önce meydana gelen berber cinayetinin zanlısı Y.L., boş kovandan yola çıkan ve cinayet için oluşturulan özel polis ekiplerince Ankara’da yakalanarak tutuklandı.

Gebze'de 21 Aralık 2016 tarihinde tartıştığı berberi silahla vurarak ölümüne neden olan şahıs, olay yerindeki boş kovanlardan yol çıkan ve cinayet için özel kurulan polis ekiplerince Ankara’da yakalandı. Edinilen bilgiye göre 4 ay önce Gebze’de meydana gelen saldırının ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede ölen Murat Balta’yı öldüren şahıs olaydan sonra kayıplara karışmıştı. Cinayetin ardından Gebze İlçe Emniyet ve Kocaeli Cinayet Büro Amirliği tarafından olayı çözülmesi için özel bir ekip oluşturuldu.

Oluşturulan özel ekiplerin olay yerindeki boş kovanlarda yaptıkları inceleme sonrasında cinayette kullanılan silahın başka bir ilde de yaralama olayında kullanıldığını tespit edildi. Daha sonra olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, cinayet saatinde kameralara yansıyan kişiler içinden cinayet zanlısını Y.L.’yi tespit ettiler.

ANKARA'DA YAKALANDI
Cinayeti gerçekleştirdiği iddia edilen Y.L., Ankara’da bulunduğu adrese yapılan başarılı polis baskını ile gözaltına alınarak Kocaeli’ne getirildi. Kocaeli Emniyet'inde sorguya alınan Y.L., ifadesinde alacak verecek meselesinden Murat Balta’yı öldürdüğünü ifade ettiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Y.L. kasten adam öldürme suçlamasıyla sevk edildiği Gebze Adliyesinde tutuklanarak Kandıra Ceza evine gönderildi.

Kerim YAVUZ

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Katil zanlısı Y.L.
 

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