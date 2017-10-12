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Gebze'deki 'ByLock' operasyonunda 6 tutuklama

Gebze'deki 'ByLock' operasyonunda 6 tutuklama

Gebze İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında cep telefonlarında 'ByLock' uygulamasını kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

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Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen kamu görevlileri ile özel sektörde çalışan 9 kişi 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından 9 kişi adliyeye sevk edildi. 9 kişiden 6'sı çıkarıldıkları Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.

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