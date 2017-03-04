Gebze'deki silahlı kavgada 4 tutuklama

Gebze'deki kavgada 1 kişinin öldürülmesi, 2 kişinin yaralanmasına ilişkin adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Beylikbağı Mahallesi'ndeki bir restoranda çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlının sorgulamaları tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan Cengiz P, Sinan P. Kenan K. ve Doğan Can F. tutuklandı, 9 kişi ise serbest bırakıldı.

Dün, Beylikbağı Mahallesi'ndeki bir restoranda, müşteriler ve çalışanlar arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada Ümit Çakı (35), Bayram Z. ve Cengiz P. yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan restoran çalışanı Çakı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından aralarında restoran çalışanlarının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.