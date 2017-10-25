Gebze'deki taş ocakları Meclis'te

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Gebze Kirazpınar'da bulunan taş ocaklarının 3 bin 500 konutun yanında bulunduğunu, patlamalar nedeniyle oluşan sarsıntılar ve tozun sıkıntıya neden olduğunu belirterek, taş ocaklarının çevreye etkisinin araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Gebze'de bulunan taş ocaklarının ruhsatlarının durumu ve çevreye etkisinin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Tahsin Tarhan, 3 bin 500 konutun bulunduğu Kirazpınar'da taş ocaklarının bölgede oturan insanların sağlığını ve yaşamını olumsuz şekilde etkilediğini belirterek, "Taş ocaklarının belirtilen konutlara yakınlığı 100 metre mesafedir. Bölgede bulunan taş ocakları gece-gündüz hiçbir önlem almadan yoğun bir şeklide çalıştığından ötürü ölüme davetiye çıkartmaktadır. Taş ocaklarına ait maden sahalarında patlatma yapılmaktadır. Bu patlama ile birlikte vatandaşların ikamet ettiği bölgede ve konutlarda deprem etkisi gibi sarsıntı olmaktadır. Bu patlama ile birlikte yaşanan sarsıntılar vatandaşlarımız tarafından bariz bir şekilde hissedilmektedir. Taş ocaklarına yakın bölgelerde ikamet eden vatandaşlarımıza her gün deprem yaşatmak kimsenin hakkı değildir. Bir an önce gereken önlemler alınmalıdır" dedi.

Tahsin Tarhan bölgeden kalkan tozun da rahatsızlık yarattığını belirterek, "Toz bölgeyi etkileyerek, havayla birlikte her yere girmektedir. Bölgede yaşan vatandaşlarımız tamamen bir toz bulutunun içinde yaşamaya mahkum olmuştur. Taş ocaklarından çıkan toz ve ses aşırı derecededir. Taş öğütme tesisisin üzeri tamamen açık olup bunun için hiçbir önlem almadan çalışmaktadırlar. Maden ve taş ocakları ile ilgili Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan genelgeye aykırı şekilde çalışmaktadırlar. Taş ocaklarının ruhsatlarının denetlenmesi, ulaşım alanlarına ve çevreye etkisinin tespit edilmesi ve bu sorunların çözümü olabilecek tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla meclise araştırma önergesi verdik" diye konuştu.