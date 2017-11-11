Gebze'den başladı! ‘Sesim olur musun?’

Türkiye’de kadınların iş gücü piyasasındaki genel durumu ve istihdamına yönelik sorunların tartışılacağı ve 81 ilde düzenlenecek olan ‘Sesim Olur Musun?’ projesine, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu’ndaki panelle başlandı. Duygu Canbaş’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, HaberTürk Haber Spikeri Didem Arslan Yılmaz, NTV Haber Spikeri Buket Aydın, TRT Haber Spikeri Işıl Açıkkar, ATV Haber Spikeri Nihan Günay, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım konuşmacı olarak katıldı. Kadın istihdamının öneminin ortaya konulduğu panelde, kadınların çalışma hayatında yaşadığı zorluklar ve çözüm önerileri tartışıldı.

“Kadının çalışma hayatındaki yerinin düzenlenmesi, sosyal zorunluluktur”

Programın açılış konuşmasını yapan Moderatör Duygu Canbaş, “Madem kadına yönelik şiddet toplumda konuştukça artıyor, o zaman kadın istihdamını, kadının çalışma hayatındaki yerinin artırılmasını konuşalım. O zaman kadının çalışma hayatındaki yeri de artsın. Ancak unutmamamız gereken çok önemli bir nokta var. Sürdürülebilir büyüme diyoruz sürekli. Demokratik toplum yapısından bahsediyoruz. Bunlar için kadın erkek fırsat eşitliği temelinde, kadının çalışma hayatındaki yerinin düzenlenmesi, bir sosyal sorumluluktan öte bir sosyal zorunluluktur.” dedi.

“Kadınların daha özgür olması, Cumhuriyetin bizlere kazanımıdır.”

Açılış konuşmasının ardından söz alan Habertürk Haber Spikeri Didem Arslan Yılmaz ise, “Kadınların daha özgür olması, Cumhuriyetin bizlere kazanımıdır. Dolayısıyla ben Atatürk’ü minnet ve şükranla anıyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara verdiği değer ve daha sonra Cumhuriyetin kadınlara verdiği değer sayesinde kadının çalışma hayatındaki yeri arttı. Keşke çok daha fazla olsa. Ama maalesef Cumhuriyet kurulduğu günden bu yana çok fazla ilerleyemedik. Umarım ilerleriz.” diye konuştu.

“Kadınlarımız iyi eğitirse, gelecekte nitelikli insanlar yetiştirebiliriz”

Kadınların eğitim hayatındaki önemine değinerek söz alan GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım da, “Gebze Organize Sanayi Bölgesi, kadın istihdamının önemini kavrayan ve bu anlamda üzerine düşen sorumlulukları yerine getiren bir OSB… Ama bu bana göre yetmez. Şu anda Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 25 bin çalışanımız var. Bu çalışanlarımızın yüzde 35’i kadın. Bu rakam, Türkiye ortalamasının gerçekten de çok üstünde. Ve bu rakam bizim konuya ne kadar duyarlı olduğumuzun bir göstergesi. 0 ile 6 yaşına kadar çocuklarımıza aile içinde iyi bir eğitim verilmemişse, 6 yaşından sonra okula başlayan iyi eğitim verilmemiş çocuklarımızı, bu saatten sonra iyi bir insan olarak yetiştirmemiz mümkün değil. İşte bu yüzden aile içindeki eğitim çok önemli. Aile içinde, Kadınlarımız, çocuklarımızı iyi eğitirse, gelecekte nitelikli insanlar yetiştirebiliriz.” şeklinde konuştu.

“Kadınlar birbirlerine destek olabilecekleri gibi, köstek de olabiliyorlar”

Kadın istihdamında kadınlar arasında yaşanan çekişmelere değinen NTV Haber Spikeri Buket Aydın, “Kadının kocası ya da sevgilisi tarafından neredeyse her gün şiddet gördüğü haberini paylaşmak zorunda kalmış, her gün bir kadının cinayete kurban gittiği haberini paylaşan birisi olarak, bu proje ile ilgili bana teklif geldiğinde ben de hiç düşünmeden kabul ettim. Çünkü son dönemde benim Türkiye’de gördüğüm en güzel proje bu projedir. 19 yaşımdan beri çalışıyorum. Hayatımda ilk defa mobbingle 19 yaşımda tanıştım. Bezdirme tekniğidir biliyorsunuz. Bir kadın tarafından bana mobbing uygulanmıştı. Şu anda çalıştığım şirkette de bir kadın yönetici tarafından yönetiliyorum. Hayatımda bana en büyük fırsatları ise bana bu kadın verdi. Yani kadınlar istedikleri zaman birbirlerine çok güzel bir şekilde destek olabilecekleri gibi, istemedikleri zaman da aynı güçte köstek olabiliyorlar. Bizim önce bunu çözmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

“Her karanlık günde kadınlarımız bize bir ışık olmuştur”

Kadınların iş hayatına güzellik kattığını belirten Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, “Sanayinin kalbi olan bir yerde bu, bugün bir milat kabul edilsin. 81 ile örnek olsun. 47 ilden büyük bir ilçeyiz. Dünya kadınların eli ile değişmektedir. Biz örf ve adetlerimizde kültürümüzde de bunu gördük. Kadının elinin değdiği yerde bereket, bolluk ve sevgi vardır.” diyerek düşüncelerini aktardı.

“Şiddetin eğitim seviyesi ile bir alakası yok”

Salondaki kalabalıktan, kadınların bir araya geldiğinde ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha anladığını ifade eden TRT Haber Spikeri Işıl Açıkkar konuşmasında şiddetin eğitim seviyesi ile bir alakası olmadığı hususunun altını çizdi. Kadının çalışma hayatında yaşadığı zorluklardan bahsetti.

“3. Milyar gücün kadın gücü olduğunu düşünüyorum”

Kadınların iş gücündeki önemine vurgu yapan Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün ise şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de akademik camiada sorumluluk verilen kadınların oranı yüzde 9. Bizim üniversitemizde yüzde 50. Akademik oranlara ve üniversitelerdeki yardımcı doçentlere baktığımızda bu oran yüzde 47. Dünya Ekonomik Forumunda kadın iş gücünün yüzde 1’i eğer iş dünyasına katılırsa sadece 80 milyar dolarlık bir getiri anında kazanılabilecek. Bu çok büyük bir rakam. Dünyada biliyorsunuz milyarlık devler var. Ciddi olarak ekonomiye katkı vererek bağıra bağıra geliyorlar Çin ve Hindistan. Ben 3. Milyar gücün kadın gücü olduğunu düşünüyorum. Onların istihdamının önü açılırsa dünya ekonomisine ciddi katkı yapacaklarını düşünüyorum.”

Önümüzdeki en büyük engel ön yargılar

Son olarak söz alan ATV Haber Spikeri Nihan Günay da şöyle konuştu: “Kadın erkek işi yapamaz, Kadın çalışamaz, Kadın çocuk doğurduysa artık hiçbir şey yapamaz, O erkek işidir, gece çalışamaz, gibi maalesef yıkılması çok zor önyargılar var. Önümüzdeki en büyük engelin bu ön yargılar olduğunu düşünüyorum. Tüm bunlar doğru olsaydı herhalde biz şu an sizin karşınızda olamazdık.”

Konuşmaların ardından GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım ile Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler tarafından konuşmacılara hediye takdiminde bulunuldu.