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Gebzeli gençler ‘Akif' için yarıştı

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Gebzeli gençler ‘Akif' için yarıştı
 Gebze Belediyesi'nin Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 80. yıl dönümü münasebetiyle düzenlediği “Abide Şahsiyet Mehmet Akif Ersoy” kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. 

Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 80. yıl dönümü münasebetiyle Gebze Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aziz Erdoğan’ın “ Abide Şahsiyet Mehmet Akif Ersoy” kitap okuma yarışmasında dereceye giren 15 öğrenci, ödüllerini kitap yazarı Aziz Erdoğan’ın elinden aldı. Beylikbağı Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Albayrak, belediye meclis üyeleri Musa Çınar, Burak Sarı, Ulus Mahallesi Muhtarı Hüseyin Akın, İlçe Kütüphane Müdürü Tevhide Buhan, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ekrem Çakır, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Azmi Tunç, okul müdürleri, öğretmen ve yarışmaya katılan öğrenciler katıldı. Konuşmaların ardından konferansına başlayan edebiyatçı-yazar Aziz Erdoğan konferansını öğrenciler ile sohbet havasında gerçekleştirdi. Mehmet Akif Ersoy hakkında bilinmeyenleri öğrenciler ile paylaşan Aziz Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy’un dava adamı olmasına değindi. 

İnsanın derdi kadar davası olduğunu söyleyen Aziz Erdoğan, “Eğer bir derdiniz varsa yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Ama dediniz yok ise bana göre yaşamamızın bir anlamı yoktur. Eğer derdiniz var ise bu dünyaya söyleyecek çok şeyiniz var demektir. Bunun için Asım’ın nesli çok önemli. Namusunu çiğnetmedi Asım’ın nesli” ifadelerini kullandı. Edebiyatçı-Yazar Azizi Erdoğan daha sonra öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. 

5 okuldan toplam 900 öğrencinin katıldığı kitap okuma yarışmasında ise dereceye giren öğrenciler ödüllerini kitabın yazarı Aziz Erdoğan ve protokol üyelerinin elinden aldı. Ödül törenin ardından okuyucu-yazar buluşması kapsamında edebiyatçı-yazar Aziz Erdoğan öğrenciler için kitaplarını imzaladı. Kitaplarını imzalatan öğrenciler yazar ile bol bol fotoğraf çektirdi. Program toplu fotoğraf ile son buldu.

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