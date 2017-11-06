Gebzeli öğrencilere geri dönüşüm eğitimi
Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çevre koruma ve kontrol servisi tarafından geri dönüşümün önemimin anlatıldığı bir eğitim semineri gerçekleştirildi.
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Öğrencilere çevre bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitim seminerinde geri dönüşümü kaynağında ayrıştırmanın önemi anlatıldı. Ayrıca Gebze Belediyesi olarak çöp toplama faaliyetlerinin anlatıldığı eğitim seminere çocuklar büyük ilgi gösterdi. Seminer sonunda öğrencilere Gebze Belediyesinin hediyeleri takdim edildi.
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Etiketler : Gebze Belediyesi, geri dönüşüm
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