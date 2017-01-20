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Gebzeli öğrencilere karneler protokolden

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Gebzeli öğrencilere karneler protokolden
Orhangazi İlkokulu’nda protokolün katılımıyla düzenlenen karne dağıtımı törenine katılan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Bu tatili iyi değerlendirerek en iyi şekilde ikinci döneme hazırlanın" dedi. 

Yarıyıl tatili nedeniyle düzenlenen protokolün karne dağıtım töreni bu sene Orhangazi İlkokulu’nda yapıldı. Gebze İlçe Kaymakamı Mehmet Arslan, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, okul müdürü Erdoğan Tali, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı karne töreninde protokol öğrencilere karnelerini verdi.

Törende kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Çocuklar bizim yarınlarımız, bırakacağımız en büyük eserlerimiz, bu sebeple çocuklar bizler için çok önemli. Çocuklarımızın başarılı olmasından sorumlu olduğumuz gibi başarısızlıklarından da biz sorumluyuz. Öğretmenlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Fakat bu yeterli değil, okulun bahçesinden çıktıktan sonra sorumluluk artık sizde. Biz belediye olarak eğitime verdiğimiz önem kadar velilerine de önem veriyoruz. Evden Okula Haydi Anneler Spora projemiz ile beraber okullarda velilerimizin spor yapabilecekleri ve danışmanlık hizmetleri alacakları alanlar oluşturuyoruz. Burada sosyologlarımız ve psikologlarımız annelere ücretsiz danışmanlık eğitimleri veriyor. Yarınlarımız yetiştiren siz annelerin eğitimleri de bizler için çok önemli. Bu vesileyle karnelerine kavuşan evlatlarımızı kutluyorum. Karnelerinde kırık not olan çocuklarımız üzülmesinler. Bu tatili iyi değerlendirerek en iyi şekilde ikinci döneme hazırlansınlar. Tatilde bol bol kitap okusunlar” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler günün anlamına uygun şiirleri protokol üyelerinin karşısında okudu. Folklor gösterisini büyük bir beğeni ile izleyen protokol üyeleri daha sonra sınıflara girerek öğrencilere karnelerini dağıttı.

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