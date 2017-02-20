Gebzeli Saraç ve D. Dereli Ayyıldız aileleri dünür oluyor

Songül ile Ali Kemal evlilik yolunda..

İlimiz inşaat sektörünün önemli isimlerinden Gölcük Değirmendere'de oturan İlyas Ayyıldız ile eşi Fikriye hanımın Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümünden mezun olan oğulları Ali Kemal Ayyıldız, Gebze'de oturan Şükran-Mustafa Saraç çiftinin Balıkesir Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nden mezun kızları Songül Saraç ile sözlendi.

Evlilik kararı alan ve bu yolda ilk adımı atan çiftin söz töreni kızevinde yapıldı. Sıcak samimi ortamda yüzükleri aile büyüklerinden Songül'ün dayısı Aydın Ayvaz takarken mutluluk yakın akraba fertleriyle paylaşıldı. Ali Kemal Ayyıldız’ın kardeşleri Yaşar Ayyıldız, Hafize Ayyıldız, Songül Ayyıldız, Ezgi Ayyıldız, Mustafa Ayyıldız, amca çocukları Yakup Osman Ayyıldız ve Bülent Ayyıldız, amca kızı İlknur Ayyıldız ve eşi Serkan Güzelçiko, dayı Süleyman Köse ile yine akrabalardan Gökhan Aktürkoğlu, Bülent Aydoğdu ve Deniz Kelişli de bu özel günde çiftin yanındaydı. Evliliğe yol alan Songül ile Ali Kemal'in bu yıl içersinde nikah masasına oturacağı öğrenildi. Bu yönde hazırlıklar başladı.Kutluyor, "Allah tamamına erdirsin" diyoruz.