  • BIST 88.588
  • Altın 144,227
  • Dolar 3,6226
  • Euro 3,8487
  • Kocaeli 9 °C

Gebzeli Saraç ve D. Dereli Ayyıldız aileleri dünür oluyor

»
Gebzeli Saraç ve D. Dereli Ayyıldız aileleri dünür oluyor
Songül ile Ali Kemal evlilik yolunda..

İlimiz inşaat sektörünün önemli isimlerinden Gölcük Değirmendere'de oturan İlyas Ayyıldız ile eşi Fikriye hanımın Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümünden mezun olan oğulları Ali Kemal Ayyıldız, Gebze'de oturan Şükran-Mustafa Saraç çiftinin Balıkesir Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nden mezun kızları Songül Saraç ile sözlendi.

Evlilik kararı alan ve bu yolda ilk adımı atan çiftin söz töreni kızevinde yapıldı.  Sıcak samimi ortamda yüzükleri aile büyüklerinden Songül'ün dayısı Aydın Ayvaz takarken mutluluk yakın akraba fertleriyle paylaşıldı. Ali Kemal Ayyıldız’ın kardeşleri Yaşar Ayyıldız, Hafize Ayyıldız, Songül Ayyıldız, Ezgi Ayyıldız, Mustafa Ayyıldız, amca çocukları Yakup Osman Ayyıldız ve Bülent Ayyıldız, amca kızı İlknur Ayyıldız ve eşi Serkan Güzelçiko, dayı Süleyman Köse ile yine akrabalardan Gökhan Aktürkoğlu, Bülent Aydoğdu ve Deniz Kelişli de bu özel günde çiftin yanındaydı. Evliliğe yol alan Songül ile Ali Kemal'in  bu yıl içersinde nikah masasına oturacağı öğrenildi. Bu yönde hazırlıklar başladı.Kutluyor, "Allah tamamına erdirsin" diyoruz. 

16792.jpg16794.jpg16795.jpg16796.jpg

Bu haber toplam 624 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ahmet Aslan Gebze'de hayranları ile buluştu04 Şubat 2017 Cumartesi 00:23
  • İlyas Yalçıntaş hayranlarını coşturdu03 Şubat 2017 Cuma 22:33
  • Koray Candemir ve Harun Tekin İzmit'e geliyor28 Ocak 2017 Cumartesi 09:58
  • Burhan Öcal konseri iptal27 Ocak 2017 Cuma 12:01
  • Symbol’de ‘Çalgı Çengi’ izdihamı26 Ocak 2017 Perşembe 09:45
  • İzmit'te ünlüler geçidi21 Ocak 2017 Cumartesi 23:18
  • Usta oyuncu Ayberk Atilla yaşamını yitirdi21 Ocak 2017 Cumartesi 09:30
  • İzmitli müzisyenler Gürcistan yolunda10 Ocak 2017 Salı 14:15
  • En komik albüm kapakları02 Ocak 2017 Pazartesi 19:57
  • Tan Taşçı İzmitlileri coşturdu17 Aralık 2016 Cumartesi 09:45
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Belediyelerden çok şikayet var
    • Önce Sen Sev
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti