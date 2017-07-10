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Gebzeliler 15 Temmuz'un yıl dönümünde bir araya geliyor

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Gebzeliler 15 Temmuz'un yıl dönümünde bir araya geliyor
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Gebzeli hemşehrilerini, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde düzenlenecek programlara davet etti.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde tüm Gebzeli hemşehrilerini 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’na davet etti. 15 Temmuz şehitlerinin yad edileceği bir dizi etkinlik düzenleyecek olan Gebze Belediyesi, Gebzelileri meydanda buluşturacak. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü münasebetiyle 11-16 Temmuz tarihleri arasında kent meydanında bir dizi anma etkinliği gerçekleştirilecek.

15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi yıl dönümünde de Gebzelileri kent meydanındaki anma etkinliklerine davet eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık, unutmayacağız. Hain darbe girişiminin yıl dönümün de 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydan’ında yine nöbette olacağız. Başta Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve Milli İradeye sahip çıkan Gebzeli hemşehrilerimizi hain darbe girişiminin yıl dönümünde de Gebze Belediyesi olarak düzenleyeceğimiz etkinliklere davet ediyorum” dedi.

11 Temmuz Salı günü 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydan’ında başlayacak olan 15 Temmuz anma etkinlikleri saat 21:00’de Kur’an tilaveti ile başlayacak. Daha sonra Gazi Şükrü Kıntaş’ın konuk olacağı kent meydanında, protokol konuşmalarının ardından Veysel Ateş ve Selma Öğüt Gebzelilerle buluşacak. Program Grup Tillo konseri ve sonunda Kur’an Tilaveti ile son bulacak.

15 Temmuz programları Saat 21:00’de Kur’an Tilaveti ile başlayacak. Kur’an Tilavetinin ardından protokol üyelerinin selamlama konuşmaları gerçekleşecek. Sonrasında gazeteci yazar Hikmet Genç, Süleyman Özışık ve Ersoy Dede’nin 15 Temmuz’u anlatan söyleşileriyle devam edecek program Kur’an Tilaveti ve Ömer Döngeloğlu hocanın sohbeti ile devam edecek.

15 Temmuz programı saat 21:00’de Kur’an Tilaveti ile başlayacak. Kur’an tilavetinin ardından Gazi Yusuf Ak 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını Gebzelilerle paylaşacak. Protokol üyelerinin selamlama konuşmalarının ardından Orhan Çakmak Gebzeliler için özel konser verecek. Program Kur’an Tilaveti ile son bulacak.
Kur’an Tilaveti ile başlayacak program Kur’an Tilavetlerinin ardından protokol üyelerinin selamlama konuşmaları ile devam edecek. Programın ilerleyen saatlerinde Prof. Dr. Mehmet Çelik o gece yaşananları ve kirli oyunları bir kez daha gün yüzüne çıkaracak ve Gebzeliler ile paylaşacak. Program Ömer Karaoğlu’nun vereceği ilahi konseri ile son bulacak.

15 Temmuz Cuma günü 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydan’ında düzenlenecek olan program Kur’an Tilaveti ile başlayacak. Kur’an Tilavetinin ardından Ayla Aşkın Kahraman tam bir yıl önce yaşadıklarını Gebzeliler ile paylaşacak. Protokol üyelerinin selamlama konuşmalarının ardından Mete Yarar ve Süleyman Özışık hain darbe girişimini yıl dönümünde ele alacaklar. Program Dursun Ali Erzincanlı şiir dinletisiyle son bulacak.
15 Temmuz programlarının son gününde gerçekleşecek olan program da Kur’an Tilaveti ile başlayacak. Protokol üyelerinin gerçekleştireceği selamlama konuşmalarının ardından Gazi Ümit Uluocak, Kahraman Mehmet Ayaz ve İsmail Hakkı o gece yaşadıklarını Gebzeliler ile paylaşacak. Program Kur’an Tilaveti ile son bulacak.

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