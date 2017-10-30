Gebze'nin çevreci projesine ödül

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Birliğin Su Kaynakları ve Kentler Konferansı'nda ödülü aldı.

Gebze Belediyesi'nin 'Evsel Atıklardan 24 Saat İçerisinde Bitkisel Organik Gübre Üretimi' isimli projesi Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nden özel çevre ödülü geldi. Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Toplantısı'na Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in yanı sıra eşi Ragibe Köşker, belediye başkan yardımcısı Nilay Ayran, belediye meclis üyesi Nazmiye Höbek de katıldı. Sağlıklı Kentler Birliği'nin Su Kaynakları ve Kentler Konferansı'nda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Belediyesi'nin hayata geçirdiği proje nedeniyle özel çevre ödülünü aldı.

Köşker ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Gebze Belediyesi olarak her alanda geri dönüşüme büyük önem veriyoruz. Belediyemiz atık yönetimi konusunda uyguladığı geri kazanım ve kaynağında ayrı toplama çalışmalarının yanı sıra evsel atıklardan katı organik gübre üreterek, atık yönetiminde bir ilke imza atmış bulunuyor" dedi.

Gebze Belediyesi'nin ödüle layık görülen çevreci projesiyle organik gübre, 3 ile 6 ayı bulan geleneksel kompost üretim yerine uygulanan yeni bir yöntemle 24 saatlik gibi kısa bir sürede elde ediliyor. Pelitli Mahallesi'nde kurulan tesiste, evsel atıklardan organik gübre üretimine başlandı. Pilot uygulamaların devam ettiği proje, gübre üretim aşamasının 24 saate düşürüyor. Evsel atıkların katı organik gübreye dönüştürüldüğü merkezde ayda 150 ton organik gübre üretimi gerçekleşiyor. Gebze'de günlük ortalama 300-350 ton evsel atığın toplandığını ifade eden yetkililer, bu proje sayesinde ilerleyen zamanlarda tüm evsel atıkların geri dönüşüme kazandırılarak organik gübre haline getirileceği bilgisini verdi.