Gebze’nin karbon ayak izi sertifikalandı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Sağlıklı Kentler Birliği Başkan Vekili olarak açılışını gerçekleştirdiği Karbon Ayak İzi Envanter Analizinin Yapılması konulu eğitim seminerinde; kurumsal karbon ayak izi analizlerini tamamlayan Gebze Belediyesi'nin sertifikasını ilçe adına aldı.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Sağlıklı Kentler Birliği'nin düzenlediği "Karbon Ayak İzi Envanter Analizinin Yapılması" konulu eğitim seminerinin Sağlıklı Kentler Birliği Başkan Vekili açılışını gerçekleştirdi. Pendik Belediyesi'nin ev sahipliğinde Green Park Otel'de gerçekleşen eğitim seminerine Sağlıklı Kentler Birliği Başkan Vekili ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, ev sahibi Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli, Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cengiz Türe, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran ve Sağlıklı Kentler Birliği üyesi belediye yöneticileri katıldı.

Seminerde söz alan Başkan Köşker konuşmasında, "Dünyanın en önemli sorunlarının başında gelen küresel ısınmanın ana sebeplerinden karbon salınımının azaltılması konusunda yerel yönetimlere büyük işler düşüyor. Artan nüfus ve buna paralel olarak büyüyen üretim ve işletme kapasitelerinin getirdiği sorunların başında gelen karbon salınımının kontrol altına alınması da atılması gerek ilk adımdır. Bizler yerel yönetimler olarak elimizden geleni yapacağız ve bu yerelden genele yayılacak. Bu gün burada gerçekleştirilecek olan Karbon Ayak İzi Envanteri Analizi konulu seminerin bölgemiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Protokol üyelerinin konuşmalarının ardından Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cengiz Türe tarafından Kurumsal Karbon Ayak İzi analizlerini gerçekleştiren Gebze Belediyesi adına Başkan Köşker'e sertifika taktim etti. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker de Sağlıklı Kentler Birliği adına ev sahibi Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin'e teşekkür ederek hediye takdim etti. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cengiz Türe "Karbon ayak İzi Envanter Analizinin Yapılması" konulu seminerini gerçekleştirdi.