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Gebzespor 4’te 4 yaptı, Doğantepe zirveyi zorluyor

Gebzespor 4’te 4 yaptı, Doğantepe zirveyi zorluyor

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) heyecan 4’üncü hafta maçları ile devam etti. 11’inci grupta ilk üç maçını kazanan Gebzespor, pazar günü sahasında Nilüfer Erdemlispor’u 1-0 yendi, 4’de 4 yapıp, liderliğini devam ettirdi. 

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DOĞANTEPESPOR’UN BÜYÜK BAŞARISI
Ligin yeni takımı Doğantepespor ise lige çok iyi başladı. Bordo-Mavili ekip, pazar günü de Sakarya deplasmanında geçirdi. Doğantepespor, bu zorlu deplasmanda Karasuspor’u 3-0 yendi, 4’üncü sıraya yükseldi. 9’uncu grupta yer alan Belediye Derincespor da deplasmanda Manisa Havran Belediyespor’a 2-0 üstünlük sağladı. Diğer iki temsilcimiz Derince A.Ş. ile Çayırovaspor sahasında oynadıkları maçtan yenilgi ile ayrıldılar.
 

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