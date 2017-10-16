Gebzespor 4’te 4 yaptı, Doğantepe zirveyi zorluyor

DOĞANTEPESPOR’UN BÜYÜK BAŞARISI

Ligin yeni takımı Doğantepespor ise lige çok iyi başladı. Bordo-Mavili ekip, pazar günü de Sakarya deplasmanında geçirdi. Doğantepespor, bu zorlu deplasmanda Karasuspor’u 3-0 yendi, 4’üncü sıraya yükseldi. 9’uncu grupta yer alan Belediye Derincespor da deplasmanda Manisa Havran Belediyespor’a 2-0 üstünlük sağladı. Diğer iki temsilcimiz Derince A.Ş. ile Çayırovaspor sahasında oynadıkları maçtan yenilgi ile ayrıldılar.

