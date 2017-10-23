Gebzespor 5’te 5 yaptı: 1-3

11’inci grupta ilk 4 maçını kazanan Gebzespor, İnegöl deplasmanında Kurtuluşspor’u 3-1 yenerek, 5’de 5 yaptı, en yakın rakibi Maltepespor’un 3 puan önünde liderliğini sürdürdü. Doğantepe evinde yine kazanamadı, bu kez Bursa Zaferspor ile 1-1 berabere kaldı. Belediye Derince ile Çayırova’nın mağlup olduğu haftada derince AŞ, ligde ilk puanını Sapanca deplasmanında aldı.



GEBZESPOR, İNEGÖL DEPLASMANINDA KAZANDI

Son iki yıldır çok büyük bütçelerle lige giren, 3.Lig hedefine bir türlü ulaşamayan Gebzespor, bu sezon ekonomik yönden küçülmeye gitmesine rağmen lige çok iyi başladı, 4’de 4 yaptı. Mor-Beyazlı ekip, 5’inci hafta maçında dün İnegöl deplasmanında Kurtuluşspor ile karşılaştı. Gebzespor, bu kritik maçtan 3-1 galip ayrıldı, bu sezon 5’inci galibiyetine ulaştı. Mor-Beyazlı ekip, bu hafta kent derbisinde Doğantepespor’u konuk edecek. Geçen yıl 3.Lig’den düşen, BAL’da ilk 4 maçından puan alamayan Derince AŞ, Sapanca Gençlikspor ile deplasmanında oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı, ligde ilk puanını aldı.

DOĞANTEPE İÇ SAHADA YİNE KAZANAMADI

İlk kez yer aldığı BAL’da çok başarılı maçlara imza atan Doğantepespor, iç sahada oynadığı maçlarda galip gelemiyor. Sezonun ilk maçında Doğantepe Stadı’nda Beylikdüzüspor ile 0-0 berabere kalan Bordo-Mavili ekip, daha sonra 17 Ağustos’ta Kestel Belediye, dünde Bursa’nın bir diğer temsilcisi Zaferspor ile yine aynı skorla 1-1 berabere kaldı. Diğer maçlara göre Zaferspor maçında çok fazla fırsat bulamayan Doğantepespor, 1-0 geriye düştüğü maçta Melih Kılıç’ın penaltı golüyle eşitliği sağladı. Maçın son 10 dakikasında ise oyuna ikinci yarı giren Melih Kartal kırmızı kart gördü.

BELEDİYE DERİNCE EVİNDE MAĞLUP

Bir yıl aradan sonra çıktığı BAL’da bu kez kalıcı olmak isteyen Belediye Derincespor, sezona Manisa deplasman yenilgisi ile başladıktan sonra çıktığı iki maçı da kazanıp çıkışa geçmişti. Sarı-Lacivertli ekip, bu çıkışını sahasında oynayacağı İzmir Çiğli Belediyespor karşılaşması ile devam ettirmek istiyordu. Maçın hemen başında kalesinde gördüğü golle 1-0 geride düşen belediye Derincespor, ilk yarıda çok fazla fırsat bulamadı. Maçın ikinci yarısında beraberlik için atak oynayan Sarı-Lacivertli ekip, evinde ilk yenilgisini aldı. Bu gruptaki bir diğer temsilcisi Çayırovaspor da, İzmir deplasmanında Bornova Yeşilovaspor ile oynadığı maçta 5-2 gibi farklı skorla mağlup oldu.