Gebzespor için kritik hafta

Ligin ikinci yarısına kent derbisinde deplasmanda Hereke Yıldızspor’u yenerek başlayan Gebzespor, oynadığı futbolla taraftarlarını mutlu etmedi.

Pazar günü lider Ergene Velimeşespor ile çok kritik bir maça çıkacak olan Mor-Beyazlı ekip, hazırlıklarını devam ettiriyor.

PAZAR GÜNÜ LİDER VELİMEŞE’Yİ KONUK EDECEK

Ligin ikinci yarısı öncesinde hem teknik heyetinde, hem de futbolcu kadrosunda değişime giden Gebzespor, H.Yıldızspor galibiyetiyle lider Ergene Velimeşespor ile arasındaki puan farkını 3’e indiren Gebzespor, şampiyonluk yarışında umutlandı. Pazar günü sahasında Ergene Velimeşespor ile çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Mor-Beyazlı ekip, rakibin yenmesi halinde yarışa ortak olacak.

H.YILDIZSPOR MAÇINDAKİ FUTBOL BEĞENİLMEDİ

Devre arasında takımın başına Kocaelispor’u 3.Lig’e çıkaran Ergun Ortakcı’yı getiren, kadrosuna da takviye yapan Gebzespor, Antalya’da çok iyi hazırlık dönemi geçirmişti. Daha önceki yıllarda süper Lig’de forma giyen Kayserispor’dan Babacar, Ankara ve Trabzon’da oynayan Jaba gibi yıldızları alan Gebzespor, 50 dakika 10 kişi oynayan H.Yıldızspor karşısında etkili gözükmedi.