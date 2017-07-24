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Gebzespor kampı Afyon’da yapacak

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Gebzespor kampı Afyon’da yapacak
Yeni sezon hazırlıklarına geçtiğimiz hafta başlayan BAL temsilcilerimizden Gebzespor’un kamp programı netleşti. Mor-Beyazlı ekibimiz 15-30 Ağustos tarihleri arasında Afyon’da kamp yapacak.

Oruçoğlu Termal Tesisleri’nde konaklayacak olan temsilcimiz burada bolca hazırlık maçı oynayacak.

 

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