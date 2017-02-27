  • BIST 88.116
  • Altın 145,396
  • Dolar 3,6007
  • Euro 3,8105
  • Kocaeli 11 °C

Gebzespor şampiyonluk havasına girdi

»
Gebzespor şampiyonluk havasına girdi
BAL’da son haftalardaki çıkışı ile yeniden şampiyonluk potasına gren Gebzespor, pazar günü sahasında Uzunköprüspor’u 2-0 mağlup etti.

Lider Ergene Velimeşespor’un da sahasında Kartal Bulvarspor ile 3-3 berabere kalması ile puan farkı da 5’e indi. Rakibine göre bir maçı eksik olan Gebzespor, şampiyonluk yarışında zirveye tutunmayı başardı. Diğer temsilcilerimiz H.Yıldız sahasında, Çayırovaspor’da deplasmanda ayın skorla 2-1 mağlup oldu.

EN KRİTİK MAÇI BU HAFTA
Ligin ikinci yarısında sahasında yaşadığı puan kayıplarının ardından bir ara zirve yarışının biraz uzağında kalan Gebzespor, Ergene Velimeşespor ile Çorluspor’un da puan kayıplarıyla yeniden yarışa ortak oldu. Mor-Beyazlı ekip, bu hafta şampiyonluğun bir diğer adayı Çorluspor ile deplasmanda karşılaşacak. Temsilcimiz, bu kritik maçı kazanması halinde şampiyonluk yolunda çok önemli bir engeli de aşmış olacak.

HEREKE YILDIZSPOR YİNE MAĞLUP
İki hafta önce deplasmanda Kartal Bulvarspor’a mağlup olan Hereke Yıldızspor, pazar günü de sahasında konuk ettiği Bozüyük Vitraspor’a 2-1 yenildi, il sıralamasından sonra bu kez düşme potasında da artık rahat değil. Kümede kalma şansını sürdürebilmesi için düşme potasının üzerinde ligi bitirmesi gereken H.Yıldızspor, ayrıca Gebzespor’un da 3.Lig’e çıkmasını bekleyecek. H.Yıldızspor, son haftalardaki kayıplarla düşme potası ile arasında puan farkı da 3’e indi. Çayırovaspor ligde çok rahat, son maçında deplasmanda Sultangazispor’a 2-1 mağlup oldu.
 

Bu haber toplam 42 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Darıca’dan çok önemli galibiyet: 0-226 Şubat 2017 Pazar 16:03
  • Gölcükspor, 1 puanı kaptı:0-026 Şubat 2017 Pazar 16:01
  • Birlikspor mağlup: 0-126 Şubat 2017 Pazar 15:59
  • Kocaelispor yine fırsat tepti:1-126 Şubat 2017 Pazar 15:24
  • U-19’larda Derince Belediye ile Ç.Plajyoluspor kazandı26 Şubat 2017 Pazar 13:37
  • Periler şaşırttı: 71-7526 Şubat 2017 Pazar 13:36
  • KOÜ bayan futsal takımının ilk maçı salı günü26 Şubat 2017 Pazar 13:35
  • Dilovası-Güneşspor maçında hakem Deniz Duman’a saldırı26 Şubat 2017 Pazar 13:34
  • Düşecek son takım baraj maçında belli olacak26 Şubat 2017 Pazar 13:34
  • Seka Doğan yenildi ama Play-Off’ta26 Şubat 2017 Pazar 13:26
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Vali Güzeloğlu’nun Türkiye’ye model olacak istihdam projesi
    • Doğru ile Yanlış
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti