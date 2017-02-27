Gebzespor şampiyonluk havasına girdi

BAL’da son haftalardaki çıkışı ile yeniden şampiyonluk potasına gren Gebzespor, pazar günü sahasında Uzunköprüspor’u 2-0 mağlup etti.

Lider Ergene Velimeşespor’un da sahasında Kartal Bulvarspor ile 3-3 berabere kalması ile puan farkı da 5’e indi. Rakibine göre bir maçı eksik olan Gebzespor, şampiyonluk yarışında zirveye tutunmayı başardı. Diğer temsilcilerimiz H.Yıldız sahasında, Çayırovaspor’da deplasmanda ayın skorla 2-1 mağlup oldu.

EN KRİTİK MAÇI BU HAFTA

Ligin ikinci yarısında sahasında yaşadığı puan kayıplarının ardından bir ara zirve yarışının biraz uzağında kalan Gebzespor, Ergene Velimeşespor ile Çorluspor’un da puan kayıplarıyla yeniden yarışa ortak oldu. Mor-Beyazlı ekip, bu hafta şampiyonluğun bir diğer adayı Çorluspor ile deplasmanda karşılaşacak. Temsilcimiz, bu kritik maçı kazanması halinde şampiyonluk yolunda çok önemli bir engeli de aşmış olacak.

HEREKE YILDIZSPOR YİNE MAĞLUP

İki hafta önce deplasmanda Kartal Bulvarspor’a mağlup olan Hereke Yıldızspor, pazar günü de sahasında konuk ettiği Bozüyük Vitraspor’a 2-1 yenildi, il sıralamasından sonra bu kez düşme potasında da artık rahat değil. Kümede kalma şansını sürdürebilmesi için düşme potasının üzerinde ligi bitirmesi gereken H.Yıldızspor, ayrıca Gebzespor’un da 3.Lig’e çıkmasını bekleyecek. H.Yıldızspor, son haftalardaki kayıplarla düşme potası ile arasında puan farkı da 3’e indi. Çayırovaspor ligde çok rahat, son maçında deplasmanda Sultangazispor’a 2-1 mağlup oldu.

