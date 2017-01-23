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Gebzespor şokta!

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Gebzespor şokta!
Gebzespor, pazar günü seyirci rekorunun kırıldığı maçta lider Ergene Velimeşespor’u konuk etti.

Mor-Beyaz ekip yeni transferi Jaba’nın attığı golle 1-0 öne geçti. 84’üncü dakikada konuk takım beraberlik sayısını buldu, 1-1 bitken maçta sonra çok büyük olaylar yaşandı.

ÇOK BÜYÜK AVANTAJI KAÇIRDI
Gebzespor, son iki yıldır 3.Lig hedefi ile yola çıkıyordu, ancak bu amacına bir türlü ulaşamıyordu. Bu sezonda aynı hedefle yola çıktı, ligin ikinci yarısı öncesinde de hem teknik heyetinde, hem de futbolcu kadrosunda değişime gitti. Geçen hafta kent derbisinde H.Yıldızspor’u 1-0 yenen Gebzespor, pazar günü lider Ergene Velimeşe karşısında kazanıp şampiyonluk yarışına ortak olmak istiyordu. Rakibi karşısında 1-0 öne geçen Mor-Beyazlı ekip, 84’de kalesinde gördüğü golle çok büyük şok yaşadı, zirveye ortak olma şansını kullanamadı.

TARAFTARLAR SAHAYA İNDİ
Gebzespor-Ergene Velimeşespor maçı öncesinde ilçede çok büyük heyecan vardı. Bu maçta seyirci rekorunun kırılması içinde kampanya başlatılmıştı. Kocaeli Valisi Hasan Güzeloğlu’nun da izlediği maçta tribünde yaklaşık 15 bin taraftar vardı. Karşılaşma 84’üncü dakikaya kadar çok güzel gitti. Gebzespor’un yediği beraberlik golünden sonra tribünler gerildi, 90 dakikanın bitiminde ise taraftarlar sahaya indi. Emniyet güçleri de taraftarlara biber gazı sıktı, olaylar güçlükle önlendi.
 

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