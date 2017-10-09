Gebzespor tutulmuyor

Mor-Beyazlılar önceki gün Adapazarıspor’a konuk oldu. Karaman Spor Tesisleri’ndeki maçta son derece etkili bir oyun sergileyen temsilcimiz 36 ve 72.dakikalarda Ufuk Gülez’in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılıp 3’te 3 yaptı. Takipçisinin 2 puan önünde zirvede yer alan Gebzespor yoluna emin adımlarla devam ediyor. Mor-Beyazlılar bu hafta Nilüfer Erdemli’yi konuk edecek. Grupta 5 puanı bulunan Başiskele Doğantepespor 5’nci sıraya geriledi. Bordo-Mavililer haftayı Karasu deplasmanında geçirecek. 3’te 0 çeken Derincespor A.Ş ise son sırada yer alıyor. Sarı-Lacivertli ekip bu hafta evinde İstanbul Beylikdüzü ile karşılaşacak.