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Gebzespor umutsuz değil

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Gebzespor umutsuz değil
Ligin ilk yarısını liderin 6 puan gerisinde tamamlayan Gebzespor, ligin ikinci yarısında tecrübeli teknik adam Ergun Ortakcı ile çıkışa geçip, bu farkı kapatmak istiyor.

Başkan İlker Çakır da, bunu başaracak güçlerini olduğunu söyledi.

GEBZESPOR SON İKİ MAÇTA 5 PUAN KAYBETTİ
Bu sezona çok iddialı başlayan, ilk haftalarda zirve yarışının uzağında kalan Gebzespor, teknik direktör değişikliğinden sonra takımın başına altyapı koordinatörü Erol Çağlı’yı getirdi. Erol Çağlı ile çok iyi bir çıkış yakalayan, bir ara lider Ergene Velimeşe ile arasındaki puan farkını 1’e düşüren Gebzespor, son iki maçında önce sahasında Bozüyük Vitra ile berabere kaldı. Geçen haftada da deplasmanda Edirnespor’a 3-0 yenildi,  5 puan kaybetti.
 

ERGUN ORTAKCI’NIN TAKIMI TOPARLAMASI BEKLENİYOR
Ligin ilk yarısını lider Ergene Velimeşespor’un 6 puan gerisinde, 4’üncü sırada tamamlayan Gebzespor’da, teknik direktörlük görevine getirilen Ergun Ortakcı’nın takımı toparlaması, ligin ikinci yarısında yarışa ortak etmesi bekleniyor. Kulüp Başkanı İlker Çakır da, ligin ilk yarısındaki tablonun çok büyük karamsarlık yaratmamasını hatırlatarak, “Biz buradan gelip, rakiplerimizi geçerek şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Camia olarak bunu yapacak gücümüz, inancımız var” dedi.

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