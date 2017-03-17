Gebzespor yarın, H.Yıldızspor ve Çayırovaspor pazar oynuyor

BAL’da 22’inci hafta heyecanı yarın Vefaspor ile Gebzespor arasında oynanacak müsabaka ile başlıyor.

Bir maçı eksik, lider Velimeşespor’un 6 puan gerisinde yer alan Gebzespor, İstanbul deplasmanında Vefaspor karşısında kazanıp, umutlarını devam ettirmek istiyor. Diğer temsilcilerimiz de maçlarını pazar günü oynayacak. H.Yıldızspor, lider Velimeşespor’u, Çayırovaspor da Uzunköprüspor’u konuk edecek.

H.YILDIZ, PAZAR LİDERİ AĞIRLAYACAK

BAL 12.Grup’ta kümede kalma şansını devam ettiren Hereke Yıldızspor, öncelikli olarak ligi düşme hattının üzerinde bitirmesi gerekiyor. Son haftalarda yaşadığı puan kayıpları ile düşme hattındaki Tunaspor ile aynı puana gelen H.Yıldızspor, pazar günü sahasında lider Ergene Velimeşespor ile karşılaşacak. Kırmızı-Yeşilli ekip, hem kendisi, hem de Gebzespor için bu maçı kazanmak zorunda. Hereke Stadı’ndaki karşılaşma 14.00’de başlayacak.