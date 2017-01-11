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Gebzespor yenilendi

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Gebzespor yenilendi
Bu sezon 3.Lig hedefine mutlak ulaşmak isteyen Gebzespor, ligin ikinci yarısına yepyeni bir kadro ile girecek.

Takımın başına Kocaelispor’un eski teknik sorumlusu Ergun Ortakcı’yı getiren Mor-Beyazlı ekip, kadrosuna 5 takviye yaptı.

BREZİLYALI JABA DA TAMAM
Bu sezon mutlak 3.Lig hedefine ulaşmak isteyen Gebzespor, ara transferde çok önemli isimleri kadrosuna dahil etti. Daha önceki yıllar Süper Lig’de Ankaraspor ve Trabzonspor’da forma giyen Brezilyalı futbolcu Jaba’yı da transfer etti. Jaba, son iki yıldır BAL takımlarından Kuşadasıspor ile Eskişehir Kurtuluşspor’da forma giydi. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, Gebzespor’a çok önemli katkı sağlaması bekleniyor.

SON TRANSFER PAYAS’TAN HARUN
Ligin ikinci yarısı öncesinde hazırlıklarını Antalya’da gerçekleştiren Gebzespor, çok iyi ortamda çalıştı. Ligin ikinci yarısı öncesinde kadrosunu büyük oranda yenileyen Mor-Beyazlı ekip, son olarak 3.Lig takımlarından Payas Belediyespor’un stoperi Harun Tosun ile de anlaştı.  Gebzespor, daha öncede Gölcükspor’un eski futbolcusu Sezgin Bektaş ile Kütahyaspor’un kalecisi Mehmet Dilaver’i kadrosuna katmıştı.

ORTAKCI, YENİ AMASYASPOR’DAN ÖMER FARUK İLE UMUTCAN’I DA GETİRDİ
Gebzespor’u ligin ikinci yarısına Kocaelispor’u 3.Lig’e çıkaran, sezon başında BAL takımlarından Yeni Amasyaspor’u çalıştıran Ergun Ortakcı hazırlıyor. Tecrübeli Teknik Adam, Yeni Amasyaspor’dan tanıdığı iki ismi de Gebzespor’a getirdi. Bu isimler arasında Sağ kanat oyuncusu Umutcan Gökdemir ile orta sahada ön liberoda görev yapan Ömer Faruk Kılıç da yer alıyor. Bu iki oyuncu Antalya kampında takımla birlikte çalıştı.

KENT DERBİSİNE HAZIRLANIYOR
Ligin ilk yarısın lider Ergene Velimeşespor’un 5 puan gerisinde tamamlayan Gebzespor, puan farkını kapatıp, şampiyonluk yarışından kopmamayı hedefliyor. Ligin ikinci yarısına kent derbisinde H.Yıldızspor maçı ile start verecek olan Mor-Beyazlı ekip, Antalya’da çok iyi hazırlık dönemi geçirdi. Teknik Sorumlu Ergun Ortakcı, ligi ve grubu çok iyi tanıdığını belirterek, “Geçen yıl bu takımların büyük bölümünü biliyorum. Bana çok yabancı değiller. Kent derbisinde karşılaşacağımız H.Yıldızspor’da da genç oyunculara sahip. Biz bu maçı kayıpsız geçip, zirve yarışındaki iddiamızı sürdürmek istiyoruz” dedi.

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