Gebzespor’da büyük şok

BAL’da şampiyonluk mücadelesi veren Gebzespor’da beklenmedik gelişme yaşandı.

Ligin ikinci yarısı başlarken takımın teknik sorumluluğuna getirilen Ergun Ortakcı bugün istifa kararı aldı. Pazar günü Sultangazi ile oynanan ve 3-3 biten maç sonunda futbolcuların kazan kaldırdığı, teknik sorumlu Ortakcı’yı, “Ağır antrenmanlar yaptırıyor, memnun değiliz” diye Başkan İlker Çakır’a şikayet ettiği iddia edildi. Futbolcuların bu sabahki antrenmana da protesto amaçlı olarak çıkmadıkları belirtildi.

Bu gelişme üzerine Başkan Çakır’ın Ergun Ortakcı’nın arkasında durduğu, görevini sürdürmesi için ısrarcı olduğu ancak Ortakcı’nın, “Bu koşullarda kalmam doğru değil” diyerek istifasını sunduğu öğrenildi. Mor-Beyazlı ekipte Ortakcı dönemi resmen bitmiş oldu. Başkan Çakır’ın yaşanan gelişmelerle ilgili olarak tepkili olduğu, takımdaki birkaç futbolcuyu süresiz kadro dışı bırakmayı düşündüğü de belirtiliyor.