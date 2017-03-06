Gebzespor’da umutlar bitmedi

BAL 12.grupta şampiyonluk mücadelesi veren Gebzespor, dün kritik virajda Çorlu engelini aşamadı.

Yenik duruma düştüğü maçta ancak beraberliği kurtaran Mor-Beyazlılar çok önemli iki puan kaybı yaptı.

VELİMEŞE’NİN FİKSTÜRÜ ZORLU

Maç eksiğiyle liderin 6 puan gerisinde kalan temsilcimizde bitime 5 hafta kala umutlar bitmiş değil. Mor-Beyazlıları umutlandıran lider Velimeşe’nin zorlu fikstürü. Tekirdağ ekibi bu hafta evinde Edirne ile oynadıktan sonra Hereke Yıldız’a konuk olacak. Yıldırımspor karşısında hükmen kazanacak olan ekibin son maçı da deplasmanda Sultangazi ile. Gebzespor ise bu hafta kent dersibinde Çayırova ile oynadıktan sonra sırasıyla Vefa(D), Bulvar, Vitra(D) ve Edirnespor ile karşılaşacak.

HEREKE YILDIZ ATEŞLE OYNUYOR

Bu arada ligde Hereke Yıldızspor haftalardır bir türlü toparlayamıyor. Üst üste yenilgiler alan Kırmızı-Yeşilli ekibimiz maç fazlasıyla düşme hattının 3 puan üzerinde yer alıyor. Çok zorlu fikstürü olan temsilcimizin ligi son ikide bitirme gibi ciddi bir tehlikesi var. Düğümün son haftadaki Tunaspor-Hereke Yıldız maçına kalma ihtimali var. Temsilcimiz ligi son ikide bitirirse, Gebzespor 3.Lig’e çıksa dahi küme düşecek.