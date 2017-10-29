Gebze’ye kardeş tokadı:0-1

5’de 5 yapan Gebzespor, ilk acıyı kentlisi Doğantespor karşısında tattı. Bu sezon ilk kez BAL’da yer alan Doğantepespor, maçın 26’ıncı dakikasında Melih’in penaltıdan attığı golle rakibini 1-0 yendi, zirve yarışında umutlandı.

ÇAYIROVASPOR GALİP BEL. DERİNCE BERABERE

9’uncu grupta yer alan Belediye Derincespor, Manisa deplasmanında ikinci yarı baskılı oynadığı maçta gol atamadı, karşılaşma 0-0 sona erdi. Derince AŞ ise Bursa deplasmanında Kestelspor’a 3-1 mağlup oldu. Çayırovaspor da evinde oynadığı maçta Balıkesir Balya Belediyespor’u 2-1 yendi.

