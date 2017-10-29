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Gebze’ye kardeş tokadı:0-1

Gebze’ye kardeş tokadı:0-1

BAL’da kent derbisinde Gebzespor ile Doğantepespor arasında oynana karşılaşmayı deplasman takımı kazandı.

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5’de 5 yapan Gebzespor, ilk acıyı kentlisi Doğantespor karşısında tattı. Bu sezon ilk kez BAL’da yer alan Doğantepespor, maçın 26’ıncı dakikasında Melih’in penaltıdan attığı golle rakibini 1-0 yendi, zirve yarışında umutlandı. 

ÇAYIROVASPOR GALİP BEL. DERİNCE BERABERE
9’uncu grupta yer alan Belediye Derincespor, Manisa deplasmanında ikinci yarı baskılı oynadığı maçta gol atamadı, karşılaşma 0-0 sona erdi. Derince AŞ ise Bursa deplasmanında Kestelspor’a 3-1 mağlup oldu. Çayırovaspor da evinde oynadığı maçta Balıkesir Balya Belediyespor’u 2-1 yendi.
 

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