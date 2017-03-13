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Gebze'ye ''Macera ve Aksiyon Parkı''

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Gebze'ye ''Macera ve Aksiyon Parkı''
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Eskihisar’a yapımı devam eden ''Macera ve Aksiyon Parkı''nda incelemelerde bulundu.

Köşker, Başkan Yardımcısı Nilay Ayran ve meclis üyeleriyle parktaki oyun grupları hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı ve ardından montaj çalışmaları tamamlanan ''dağ kızağı''nın test sürüşünü gerçekleştirdi. 

Gazetecilere açıklama yapan Köşker, parkın Gebze'yi bölgesinde adeta cazibe merkezi haline getireceğini ifade ederek, ''Oyun grupları ve dağ kızağının montaj aşamaları tamamlandı, test sürüşleri başladı. Bizler de direksiyon başına geçerek dağ kızağını denedik. En kısa zamanda macera parkımızı tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine açacağız inşallah.'' dedi. 

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