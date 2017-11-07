Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV) tarafından Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezinde gerçekleştirilen izcilik eğitimine 3 İzci Lideri ve 25 genç katıldı. Geç Kalma, Zinde Kal Projesi Koordinatörü ve İLKÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Başoğlu, yaptığı açıklamada; sağlıklı bir toplumun dinamik, düşünen, sorgulayan ve eleştiren gençlerden oluşacağını belirterek, bundan sonra da İLKÇEV olarak bu tip organizasyonlara devam edeceğimizi ve gençlerin gelişimine katkıda bulunacağını belirtti.