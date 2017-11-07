‘Geç kalma, zinde kal’
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Projeleri Destek Programı Kapsamında, İLKÇEV tarafından yürütülen ‘Geç Kalma, Zinde Kal’ Projesi kapsamında Darıca Belediyesi Akil Gençler Projesi öğrencilerine izcilik eğitimi düzenlendi.
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Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV) tarafından Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezinde gerçekleştirilen izcilik eğitimine 3 İzci Lideri ve 25 genç katıldı. Geç Kalma, Zinde Kal Projesi Koordinatörü ve İLKÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Başoğlu, yaptığı açıklamada; sağlıklı bir toplumun dinamik, düşünen, sorgulayan ve eleştiren gençlerden oluşacağını belirterek, bundan sonra da İLKÇEV olarak bu tip organizasyonlara devam edeceğimizi ve gençlerin gelişimine katkıda bulunacağını belirtti.
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