Gececi kütüphane

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, kararla ilgili olarak, “Yeni eğitim ve öğretim dönemi boyunca bundan sonra Sabancı Kültür Merkezi’nde bulunan İl Halk Kütüphanesi, öğrenci ve vatandaşlarımızın rahatlıkla yararlanabilmesi için akşam saat 22.00’ye kadar hizmet verecektir” dedi.

ZAMBURKAN, KİTAP OKUMAYA DAVET ETTİ

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, okumayı seven herkesi bu yeni uygulama ile kütüphaneye ve kitap okumaya davet etti. İl Halk Kütüphanesi Müdürü Adil Üğüten ise kütüphaneye ilginin oldukça fazla olduğuna dikkat çekerek, “Günlük olarak yaklaşık 300 okuyucumuz kütüphanemizi ziyaret etmekte. Bu yeni uygulama ile vatandaşlarımız kütüphanemizden daha çok yaralanacaktır. Böylece ziyaretçi sayımız tahmini iki katına ulaşacak” ifadelerini kullandı.