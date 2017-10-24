Gecekondu yandı

Saat 21.30 sıralarında, Darıca Pirireis Mahallesi Tuzla Caddesi Yaman Sokak'ta bahçe içerisindeki gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çevre binalarda oturanların ifadesine göre gecekondu da bazı kişilerin yaşadığı, alevlerin yükselmesiyle birlikte evi terk ettikleri belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.