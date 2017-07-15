Geçen yıl bu gece

Bizim kuşak, çok acılar, büyük kaoslar yaşadı.. Bir sabah uyandık, tanklarla karşılaştık. Gece cebimizde 100 TL ile yattık, sabah kalktığımızda devalüasyonla paramızın 50 TL’ye düştüğünü gördük.

17 Ağustos 1999’u yaşadık. Sabaha karşı saat 03.02’de tarifi imkansız bir sarsıntı ile az kalsın aklımızı yitiriyorduk.

Toplum olarak çok büyük şoku yaşadığımız bir başka gece, geçen yıl bu geceydi. 15 Temmuz 2016 gecesi, hiç kuşku yok ki, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük felaketinin kıyısından döndü.

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Yine çok sıcak bir geceydi. Balaban’da yazlık evde, televizyonda komik bir Türk filmi izliyordum. Benim öyle sürekli interneti takip eden telefonum olmadığı için, hiçbir şeyden de haberim yoktu. Saat 21.30 sıralarında çocuklarım söyledi, “Boğaz Köprüsü’nde tuhaf şeyler oluyormuş. Köprüyü tanklı, tüfekli askerler kesmiş. Ankara’da jetler alçaktan uçuyormuş” dediler.

Yerli filmden haber kanalına geçtim. Gerçekten de eli tüfekli askerler, köprü girişini tutuyorlar. Ama o sıralar arka arkaya terör eylemleri yaşanıyor. Birkaç gün önce Boğaz Köprüsü’nde terk edilen bir otomobilde bomba olacağı şüphesi ile yine güvenlik güçleri Köprü’de trafiği durdurmuştu. Yine kısa süre önce İstanbul Atatürk Havaalanında terör eylemi gerçekleşmiş, bütün yollar kapanmıştı. Öyle bir şey oldu, önlem var zannettim. İnsanın aklına bu devirde darbeye kalkışmak gelebilir mi?.

Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi, kesinlikle uluslararası bağlantılı olan çok organize bir terör örgütü tarafından ele geçirilmek istendi. Elbette, emir komuta zinciri içindeki bir askeri darbe de kabul edilemezdi. Ama böylesi, yani ordu içinde emir komuta zincirinden kopuk bir kalkışma insanın aklının alabileceği bir şey değildi. Düşünün, bu girişim başarılı olsa, devleti ele geçirse, halk iradesiyle seçilmiş meşru yönetimi devirip, Cumhurbaşkanı’nı etkisiz hale getirse, bugün Türkiye bitmişti. Hepimiz savrulup gitmiştik. Ne düzen, ne nizam, ne hukuk, ne ekonomi, ne demokrasi, cumhuriyet, hiçbir şey kalmamış olacaktı.

CUMHURBAŞKANI’NIN CESARETİ MEDYANIN DEMOKRASİ AŞKI

O gece zaman ilerledikçe, televizyon ekranlarından yansıyan görüntülerin, devlet içinde yıllarca yapılanmış bir çetinin kalkışması olduğu ortaya çıktı. TRT’den bildiri okuttular. Herkes, hükümeti, Cumhurbaşkanı’nı merak ediyordu.

Ankara’dan bazı dostlara ulaştım. Askeri jetlerin alçaktan uçtuğunu, bazı yerlere bomba attığını söylediler. İlimiz siyasetçilerine, Fikri Işık’a ulaşmak istedim. Telefonları kapalıydı.

Kendim için değil.. Ülkem için, ailem için, doğmamış torunlarım için çok büyük bir kaygıya kapıldığımı hatırlıyorum. Adate panik yaptım. Gece yarısından sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haber kanalları üzerinden canlı bağlantı ile halka seslenişini gördüm. Biraz rahatladım. Cumhurbaşkanı’nı teslim alamamışlardı. Erdoğan’ın cesareti ile bu toplum bu musibetin hakkından gelebilirdi.

Nitekim öyle oldu. 15 Temmuz 16 Temmuz’a ulaşamadan, hain kalkışma bastırıldı. Yine kahraman asker ve kahraman polisin gayreti, halkın demokrasi sevgisi ile bastırıldı.

Kuşkusuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o gece ortaya koyduğu tavır, her türlü takdirin üzerindedir. Ama unutulmaması gereken bir de Medya cesareti ve faktörü vardır. Çok horlanan, çok itilip kakılan, hatta FETÖ’Cü almakla bile itham edilen Doğan Grubu’nun CNN Türk’ü ile, Doğuş Grubunun NTV Haber kanalı, o gece demokrasinin bekçiliğini yaptılar. Düşünün ki; devletin TRT’si ele geçirilmiş. Susturulmuş. Ama iki büyük haber kanalı, CNN Türk ve NTV sürekli canlı yayında. Cumhurbaşkanı’na ulaşıyor, sesini ve “Direnin” çağrısını bütün ülkeye iletiyorlar. O gecenin kahramanları sayılırken, Türk medyasını, özellikle CNN Türk ile NTV’yi özel bir yere koymazsak, eksik kalırız.

ASLINDA HERKES FETÖCÜ’YDÜ

Şimdi geriye dönüp bakınca, Türkiye’nin 15 Temmuz 2016’ya nasıl geldiğini çok daha iyi anlayabiliyoruz. 17-25 Aralık öncesinde, bu ülkede neredeyse herkes FETÖ’cü olmuştu. Siyasetçilerin tamamı, bu terör örgütünden icazet alıyordu. Sabah kapasının önüne bu örgütün gazetesi atılmamışsa, o esnaf dışlanıyordu. Yargı, emniyet, iş dünyası, ticaret, sivil toplum örgütleri, aklınıza gelebilecek bütün kurumlar, sektörler, bu terör örgütünün elindeydi. Tayinleri bunlar yaptırıyordu. İşi bozulanı bunlar kolluyordu. Bunların okullarının önünde çocuklarını kaydettirmek isteyenler kuyruk oluşturuyordu. Neredeyse herkes, bunların bankası ile çalışmayı tercih ediyordu.

Büyük bir aymazlık vardı Türkiye’de. Bu işin içinde “Siyasi destek yoktu” demek büyük bir aymazlıktır. Ama en azından ordunun içine girememişlerdir diye düşünüyorduk. Ya da oraya girseler bile, bu kadar güçlenememişlerdin sanıyorduk.

15 Temmuz 2016 cumhuriyet tarihimizin bir yandan en kara gecesi, bir yandan kahramanlık destanıdır. Hala olayın bütün ayrıntıları ile çözülememiş olması, hala bu işin siyasi uzantılarının ortaya çıkartılamamış olması elbette düşündürücüdür. Ama Türkiye’deki herkes, o gece bu büyük bela savuşturulduğu için gurur duymalıdır. Türkiye’de herkes, bu ağır musibetten ders çıkartmış olmalıdır.

15 Temmuz şehitlerinin manevi huzurunda saygı ile eğiliyorum. Türkiye Cumhuriyeti, onlara istiklalini, geleceğini borçludur.

Ayaz, büyük bir işi başardı

2013 yılıydı. Bir sabah Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz aradı. “Uzmanlara araştırma yaptırdım. Başiskele sınırları içinde çok önemli kaplıca kaynakları bulunduğuna inanıyoruz. Bölgeleri tespit ettik. Bakanlığa başvurdum, bu bölgelerde kaplıca suyu arama iznini aldım. Başiskele’yi termal merkezi yapacağım” dedi.

Doğrusu pek fazla inanmamıştım. Ama haber güzeldi. Ayaz, sondaj yapılacak olası termal bölgelerinin haritalarını, bilgileri gönderdi. Geniş bir haber yapmıştım.

Önceki sabah haber geldi. Başiskele sınırları içinde, Yeniköy bölgesinde bir süre önce başlayan sondaj çalışmasında 1000 metrede çok güçlü bir termal kaynağına ulaşılmış. Yeryüzüne 52 derece sıcaklıkta minerallerle dolu su fışkırıyor. Üstelik, saniyede 20 Lt.’ik debiye sahip.

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Bölgede, Yazlık’ta, Roma döneminden beri insanların kullandığı, şifa bulduğu bir kaplıca suyu biliniyordu. Gölcük Belediyesi bu suyu almış, bölgede güzel bir tesis kurmuştu. Başiskele Belediye Başkanı Ayaz, kendi bölgesinde de böyle, hatta daha güçlü kaynak olabileceği gerçeğinden yola çıktı. Suyu buldu, büyük bir işi başardı.

O Başiskele için “7 yıldızlı ilçe” belgesi falan var ya. Bu tür masa başından övünme haberlerine pek itibar etmiyorum. Elbette Başiskele’de önemli işler yapıldı. Büyükşehir sahili baştanbaşa yeniledi. Başiskele, ilimizde en hızlı gelişen ilçe durumuna geldi. Ama oldum olası, o Başiskele sahilinin en güzel yerinin; mera alanının sanayiye peşkeş çekilmiş olmasına kırgınımdır.

Şimdi Başiskele’nin önünde, ilimizin önünde yeni bir ufuk açılıyor. Yeniköy belgesindeki sondaj kuyusundan çıkan su analiz ediliyor. İçinde neler barındırdığı, hangi hastalıklara iyi geldiği belirlenecek. Dünyada termal turizmine ilgi her geçen gün artıyor. Düşünün ki, Başiskele’de termal tesisleri kurulmuş. Türkiye’nin dünyanın her yerinden insanlar koşa koşa geleceklerdir. Bu iş, ilimize çok büyük katkılar sağlayabilir.

Kimsenin inanmadığı, önemsemediği bir konuda Hüseyin Ayaz inat etti. “Bu bölgede şifalı su var, termal suyu var. Bunu bulacak, çıkartacağım” dedi. Başardı. Şimdi bu konuyu yakından takip etmek lazım. Büyükşehir’in, bakanlıkların el vermesi lazım. Bizim Başiskele bölgemiz Yalova’dan Afyon’dan çok daha önemli ve büyük bir şifalı su merkezi haline gelebilir ki, bütün kent bundan kazanır.

Mizgin Ay kimdir? Bilir misiniz?

Gece sıcak, uykum kaçtı. Saat 02.00 sıraları. Kalktım, televizyonu açtım. Böyle durumlarda ilk olarak Eurosport kanalına açarım. Gecenin o vakti haberle, abuk sabuk tartışmalarla işim olmaz.

Eurosport’ta izleyecek bir şey bulamazsam film kanallarını tararım. Eurosport’ta Kenya’nın Nairobi kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm şampiyonası yayınlanıyor. Ben açtığımda 100 metre yıldız kızlar finali başlamak üzereydi. Finale yükselen 8 genç kız tanıtılıyor. 3 ncü kulvarda göğsünde Türk bayrağı bulunan çıtı pıtı, güler yüzlü bir kız.

Bir Dünya Şampiyonası. Bir 100 metre finali. Bir Türk kızı. Olacak iş değil. Kaldım bu kanalda yarışı izleyeyim dedim. Türk kızının adı Mizgin Ay’mış. Kenya’daki Dünya şampiyonasında elemeyi, yarı finali geçmiş, finale kalmış. Yarışı anlatan spiker, “Mizgin’in iyi dereceleri var. Belki madalya kazanabilir” diyor.

Yarış başladı. Brezilyalı, Güney Afrikalı, Orta Afrikalı, Avrupalı, Amerikalı kızlar var. Bizim Mizgin, ilk birkaç adımdan sonra öne geçti. Yarışı birinci bitirdi, Dünya Şampiyonu oldu. Kafayı yedim. Gece yarısı saat 02.00’de utanmasam çığlıklar atacağım. Mizgin, hemen antrenörüne koştu. Bir Türk bayrağı kaptı. Sırtına geçirdi, Kenya’nın Nairobi kentinde bütün dünyanın önünde Türk Bayrağı ile şampiyonluk turu attı.

Müthiş bir olaydı. Dün sabah hemen bu kız hakkında araştırma yaptım. Henüz 15 yaşında. 7 kardeş. Ailesi 13 yıl önce, mevsimlik işçi olarak Batman’dan kalkıp, Ankara Beypazarı’na yerleşmiş. Mizgin de ailesiyle birlikte tarlalarda büyümüş. Beypazarı Anadolu Lisesi 9 ncu sınıf öğrencisi. Atletizm federasyonunun dikkatini çekmiş. Türkiye’nin 2020 olimpiyatları için hazırladığı genç yeteneklerden biriymiş.

Unutmayın Mizgin Ay ismini. Eğer bizim spor yöneticilerimiz bu kızı da doping ilaçları ile perişan etmezse, Mizgin’le çok zaferlerin mutluluğunu yaşayacağız. Üstelik bu kız, öyle devşirme atletlerden değil. Bu toprakların kızı. 15 yaşında Dünya Şampiyonu olan Mizgin’i 2020 olimpiyatlarında bayrağımızı dalgalandırırken görmek için sabırsızlanıyorum.