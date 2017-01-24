Geçen yıl Kocaeli'de kaç konut satıldı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre, 2016 yılında Kocaeli’de 35.257 konut satıldı. Doğu Marmara Bölgesi’nde en fazla konut satışı yapılan il Kocaeli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü, 2016 yılına ilişkin konut verilerini açıkladı. Türkiye’de geçen yıl konut satışının bir önceki yıla oranla yüzde 4 arttığı ve 1 milyon 341 bin 453 konutun satış sonucu el değiştirdiği belirtildi. İstanbul 232 bin 428 konut satışı ve %17,3 pay ile ilk sırayı aldı. En az satış ise 130 konut ile Hakkari’de gerçekleşti.

Doğu Marmara Bölgesi’nde 2016 yılında 80 bin 26 satıldı. Geçen yıl Kocaeli’de 35 bin 257 konut, Sakarya’da 23 bin 152 konut, Düzce’de 6 bin 230 konut, Bolu’da 6 bin 272 konut ve Yalova'da 9 bin 115 konut satışı gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları 2016 yılında bir önceki yıla göre % 20,3 azaldı. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2016 yılında ilk sırayı 5 bin 811 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 4 bin 352 konut ile Antalya aldı.

Türkiye genelinde 2016 yılında, erkekler % 59,7 pay ile 801 bin 048, kadınlar % 29,2 pay ile 391 bin 334 konut sahibi olurken, % 2,2 pay ile 29 bin 088 konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı.

