Geçit yok! Hepsi mühürlendi

Büyükşehir Zabıta ekipleri, Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı UKOME Şube müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız olarak tespit edilen otoparkların faaliyetlerine son veriyor. Bu kapsamda Gölcük ilçesinde ruhsatsız olarak tespit edilen otoparklar mühürlenerek kapatıldı.

YÖNETMELİK VE MEVZUATLARA GÖRE

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri Kocaeli genelinde kendi belirledikleri veya diğer birimlerce tespit edilen ruhsatsız otoparklara geçit vermiyor. Bu kapsamda otoparklar yönetmeliği ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde müdahale ediliyor.

GÖLCÜK’TE 6 RUHSATSIZ OTOPARK

Vergisiz ve gerekli donanımlar olmadan çalışan ruhsatsız otoparklar, araç güvenliği açısından da tehlike oluşturuyor. Büyükşehir Zabıta, vatandaşlardan gelen şikâyetleri de değerlendirerek sıkı denetimler yapıyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gölcük ilçesinde ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen, 6 otoparkı mühürleyerek faaliyetlerine son verdi.

RUHSAT ALINDIĞINDA FAALİYETE DEVAM EDİLEBİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ruhsatsız olarak çalışan ve otopark içerisindeki birçok donanımın eksik olduğu işletmeleri kapatıyor. Büyükşehir Belediyesi, gerekli donanımsal eksikliklerin giderilmesi ve “İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatının” alması karşılığında işletmelere faaliyet yapabilmelerine izin veriyor. Böylelikle vatandaşlar için daha güvenli ve donanımlı otopark alanlarının oluşturulması sağlanıyor.

