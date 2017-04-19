Geçmişte de katı Kemalistler dipten gelen sesi duyamamıştı

16 Nisan Referandumunu geride bıraktık. Sonuçlar önümüzde ve bu sonuçlar üzerinden pek çok yorum yapabiliriz.

Neyi oyladık biz? Anayasa değişikliğini mi? Recep Tayyip Erdoğan’ı mı? Kemal Kılıçdaroğlu’nu mu? Meral Akşener’i mi?

Avrupa’yı mı, Suriyeli göçmenleri mi? Sonuçlar üzerinde en çok ne etkili oldu?

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Bakın sonuçlara, dikkatli bakın. Bölge bölge değişiyor. İl il değişiyor. İllerin içindeki ilçelere göre değişiyor. Aynı ilçedeki mahallelere göre, aynı mahalledeki sokaklara göre, aynı sokaktaki sitelere, bloklara göre değişiyor. Bu tabloyu çok çarpıcı buluyorum. Çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, özellikle ülkeyi yöneten AK Partililerin çok iyi değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1923’de kuruldu. Atatürk, ülkenin yüzünün batıya çevrili olması gerektiğine tavizsiz inanan, ancak bu ülkedeki bütün insanları çok iyi tanıyan ve anlayan eşsiz bir liderdi. Atatürk devri, Cumhuriyet tarihinin en mükemmel devriydi.

Sonra, İnönü devri aynı parlaklıkta geçmedi. Ülkeyi yönetme gücünü ellerinde tutanlar, kendileri gibi düşünmeyen, yaşamayan insanları anlayamadılar. 1950’de patladı toplum. Sıkılan, daralan, ülkeyi yönetenlerin kendilerini temsil etmediğini düşünenler, ellerine ilk fırsat geçtiğinde yönetimi değiştirdiler.

Bir süre sonra bu kez İnönü’yü devirip, ülke yönetimini halk adına üstlenenler baskı kurmaya, kendilerinden olmayanları dışlamaya başladılar. Bu da çok yürümedi. Darbe oldu. Aslında 1960 Anayasa’sı mükemmel, özgürlükçü bir Anayasa’ydı. Ama bol geldi. Yürütemedik. 12 Eylül 1980’e tosladık.

12 Eylül 1980 dönemi, Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemidir.

Bir yanda aşırı zorlama, aşırı gösterişçi bir Kemalist hareket gösterisi; diğer yanda, “Aman karşımıza almayalım da başımıza dert olmasın” mantığıyla FETÖ’cü zihniyetin yükselişine göz yuman bir dönem.

Bürokrasi Kemalistleşti. Yargı Kemalistleşti, Üniversiteler, basın Kemalistleşti. Türk Silahlı Kuvvetleri Kemalistleşti. Ama bu gerçek, Atatürk’ün anladığı ve anlatmak istediği Kemalizm değildi. Zorlamaydı, baskıcıydı. Toplumun önemli bir kesimi dışlanıyordu.

İnsanlar, düşünceleri ülkeyi yönetenlere uymuyorsa, hapse atılıyordu. İşkence görüyorlardı. Ülkeyi yönetenlerin demokratik bir seçimle devrilebilmesi olasılığı giderek azalıyor, ülkeyi yönetenler gibi düşünmeyenler, gittikçe kendilerini daha sıkıntılı hissediyorlardı.

Birikti. Karşı taraf kinlendi, giderek büyüdü. Rahmetli Erbakan Hoca’nın Milli Görüş Partileri güçlenmeye başladı. Birinci parti çıktı. İktidara gelme fırsatı yakaladı. Ama demokratik hakları kullandırılmadı. Onlar ezilmeye, ötelenmeye devam ettiler. Başörtülü kız, üniversiteye giremedi. Başörtülü anne, asker oğlunu ziyaret edemedi.

Türkiye farklı bir ülke. İnsanlar kendilerine karşı “Hort-zort” yönetimlere bir yere kadar katlanıyorlar. Sonra, patlıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan sahte Kemalistlerin toplum üzerindeki gereksiz ve anlamsız baskılarının yarattığı bir muhalif isim olarak ortaya çıktı. Ayak sesleri yıllar öncesinden duyuldu. Toplumdaki rahatsızlık aklı başındaki herkes tarafından görülebiliyordu da, gözleri perde ile kaplanmış, kendilerini elit sanan, ülke yönetiminin sadece onların elinde olabileceğine inananlar, bu tabloyu idrak edemiyorlardı.

Zaman içinde, başlangıçta öbür tarafta, yönetenlerin yanında gibi gözüken insanların içindeki vicdan sahipleri bile taraf değiştirdiler. Ezilenlerin, haksızlığa uğrayanların yanında yer almaya başladılar. Erdoğan uygun bir lider olarak ortaya çıktı. Sildi süpürdü, iktidara geldi.

Aradan geçen yılların sonunda şimdi yeni bir toplumsal süreçten geçiyoruz. 16 Nisan’da ortaya çıkan sonuca lütfen iyi bakın. Bir başkaldırı var, “Yeter artık, biz de bu ülkenin insanı, biz de bu ülkenin sahibiyiz” haykırışı var. Bir çığlık var.

AK Partili dostlarımla sık sık tartışıyoruz. “Bizi eziyorsunuz, bizim üzerimizde baskı uyguluyorsunuz. Bizim hayatımıza müdahale ediyorsunuz” diyorum. Anlamıyorlar; “Abı canın rakı içmek isteyince içemiyor musun? Rakıyı mı yasakladık” diyorlar. Konu rakı-sigara mevzuu değil.

Trafikte, sokakta, markette, çarşıda, AVM’de birbirimizden tamamen farklı insanlar haline geldik. Bizim üzerimizde baskı var. Biz rahat değiliz. Biz kendimizi dışlanmış hissediyoruz. Aynı geçmişte zorlama ve küstah Kemalistlerin yaptığı gibi, bugün de ülkeyi yönetenler ezdikleri insanların tepkisinin farkında değiller.

Biz, herkes eşit yaşasın istiyoruz. Devletin polisi bile, başörtülüye farklı, mini etekliye farklı davranır hale geldi. 16 Nisan’da ülkedeki farklılığın tam anlamıyla yarı yarıya bölündüğü yüzde 50-50 haline geldiği ortaya çıkmıştır. Ders alması, durum değerlendirmesi yapması gerekenler, ülkeyi yönetenlerdir. “Dokuz seçime girdik. Dokuzunda da bize karşı olanları ezdik” mantığıyla yola devam edilirse, bir sonraki seçimde ortaya inanılmaz sonuçlar çıkabilir.

Bu toplum, bunu hep yaptı. Yine yapabilir.

Haydi artık biraz iş yapalım

Yerel seçimler 2014 yılı mart ayında yapıldı. 2015 üst üste genel seçimlerle geçti. 2016 yılının 15 Temmuz’unda hain darbe girişimi oldu, bütün Türkiye durdu. Sonra aylardır referandum çalışmaları.

Bu şehrin çok fazla çalışmaya, çok fazla hizmet ve iş üretmeye ihtiyacı var. Ama şehir duruyor. Gördünüz, bur tramvay işini yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Şehir merkezindeki yolların yapılması lazım. Dün yağmur yağdı. Şehrin her yerinde yaya kaldırımlarındaki insanların üzerine çamurlu su fışkırıyordu.

Köy yolları perişan. Alt yapı için kazılmış, yıllardır asfalt bekleyen caddeler, sokaklar, köy yolları var. Uzağa gitmeyin, aylardır kapalı olan İzmit’te Şahabettin Bilgisu Caddesi var. Hâla, aylardır Alemdar Caddesi’nin alt tarafına asfalt atamadık.

Dökülüyor şehrimiz. Yeni stat bitiyor, yeni Devlet Hastanesi bitiyor, yol yok. Şehir içi toplu taşıma sistemi, her geçen gün biraz daha karmaşık, içinden çıkılmaz hale geliyor. Hızlandı falan diyoruz ya, hâla İzmit’te tramvayın doğru dürüst çalışabilmesi için aylar geçmesi lazım.

Yaz yakın. Havalar ısınacak. Sinekle, haşeratla mücadele lazım. İzmit Sahili’nde, şehrin piknik alanlarında umumi tuvaletlere ihtiyaç var.

Çok yattık, çok uzun süre yan gelip yattık. Şehir hizmet bekliyor. İşte 16 Nisan da geçti. Referandum da bitti. Haydi artık biraz çalışalım, iş üretelim. Şu Kocaelispor’a omuz verelim. 2’nci Lige çıkartalım, borçlarını bitirelim.