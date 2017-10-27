"Geleceğimize kast eden hiçbir saldırı başarılı olamayacaktır"

Türkiye Cumhuriyeti’nin 94’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Cumhuriyetin ilanı ile birlikte demokrasinin Türkiye’de gelişmesi açısından çok önemli bir adım atılmıştır dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu mesajında;

“Milletimiz binlerce yıllık tarihi boyunca hiçbir zaman esarete ve sömürge olarak yaşamaya rıza göstermemiş; istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı İstiklâl Savaşı ile tarihte emsali görülmemiş bir kahramanlıkla bağımsızlığını yeniden kazanmıştır. Bu önemli zaferin peşi sıra, 29 Ekim 1923’te, Gazi Mustafa Kemal’in ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesi ile ve Türk Milletini muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.

Binlerce yıllık devlet geleneğimiz ile Anadolu’muzdaki bin yıllık Selçuklu ve Osmanlı mirasının, günümüze kazandırdığı çok mühim bir kazanım olarak tarihe geçmiştir.

Türkiye, 94 yıldır karşısına çıkan zorlukların üstesinden bir bir gelerek öncü ve lider ülke olma yolunda devam etmiş, son 15 yılda gösterdiği atılımlar sayesinde, bugün dünyanın yükselen güçleri arasında yer almayı başarmış bir büyük devlettir.

2023 ve 2071 hedeflerine doğru akılcı ve idealist bir politika izleyen Türkiye’miz büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi ve vizyoner dış politikasıyla bölgesine ve dünyaya model olmayı sürdürmektedir. 15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimize karşı yabancı güçlerin desteği ile darbe yapmaya kalkıp milletimizin iradesine ipotek koymak isteyen FETÖ terör örgütü ve destekçileri, milletimizin devletiyle ne kadar bütünleştiğini tartışmasız şekilde bir kez daha görmüşlerdir. Milletimiz, yeni işgal girişimlerine karşı, İstiklâl Harbi’ndeki kararlılıkla mücadele edeceğini, o gece tüm dünyaya göstermiştir. Biz de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak düzenlediğimiz Kartepe Zirvesi’nin bu yıl ki konusunu “15 Temmuz Ve Darbeler” olarak belirleyerek, Cumhuriyet’in en önemli öğesi olan millet iradesine dikkat çektik.

Milletimizin azmi, Cumhuriyetimizin 100’üncü yıldönümü için koyduğumuz 2023 hedeflerimize ulaşma konusundaki en büyük güvencemizdir. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza, istiklâlimize, geleceğimize kast eden hiçbir saldırı başarılı olamayacaktır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılmak için fedakârlıkla mücadele eden tüm gazi ve şehitlerimizi saygıyla yâd ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 94’üncü yılı kutlu olsun” dedi.