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Geleceğin bilim adamları bu fuarda

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Geleceğin bilim adamları bu fuarda
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali birbirinden güzel etkinliklerle devam ediyor.

Performans sahnesinde gerçekleştirilen farklı sahnelerle izleyicileri hem şaşırtan hem de heyecanlandıran gösterilerde Kocaeli Bilim Merkezi’nin gerçekleştirdiği “Bilim Showlar” izleyicilerden tam not alıyor.

KAĞITSPOR’LU KARETECİLERDEN GÖRSEL SHOW

23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali’nin ikinci gününde ilk Show Akınsoft Robot gösterisi ile başladı. Performans sahnesinde gerçekleştirilen robot gösterisinin ardından Kâğıtsporlu minik sporcular Karate gösterisi sergiledi. Birbirinden ilginç hareketlerle görsel show sunan minik karateciler izleyenleri oldukça heyecanlandırdı.  Ardından Alp Acabas Kukla showlarla minik davetlileri eğlendiren gösterilerde çocuklar oyunlar oynayarak festivalin tadını çıkardı. Rıdvan Pars Kukla gösterisi ile müzik eşliğinde eğlenen çocuklar eğlenceli müziğin ritmine kendilerini kaptırarak çocuk olmanın tadını çıkardı.

TEMA DOĞANIN YAVRULARINDAN ÖNEMLİ MESAJ

Günün en anlamlı gösterilerinden biri olan Karamürsel Bekir İlhami Fadime Nadime Calp Ortaokulu’nun sergilediği “23 Nisan Skeci” oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının önemine dikkat çeken çocuklar sergiledikleri performansla izleyicilerden uzun süre alkış aldı. Günün bir diğer anlamlı gösterisi ise TEMA Doğanın Yavruları Tiyatro Gösterisi ile oldu. Doğanın korunmasına yönelik mesajlar veren çocuklar büyüklerinden uzun süre alkış aldı.  Günün son gösterilerinden biri olan Kartepe Belediyesi Çocuk Boru Trampet takımının gösterileri ile şenlendi.

BİLİM MERAKLILARI BU FUARDA

Kocaeli Bilim Merkezi’nin düzenlediği “Bilim Showlar” da oldukça renkli görüntüler ortaya çıkarken çocuklar hem öğrendi hem de eğlendi. Sabun yapımında çocuklarla birlikte deneyler yapan eğitmenler geleceğin bilim adamlarını bilgilendirdi. İzmit Bilim ve Sanat Merkezi’nin gerçekleştirdiği “Patlayan damla” ve “duman deneyleri” ile ilgi odağı oldu.

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