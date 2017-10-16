Geleceğin dahileri küçük yaşta kodlama programlarını öğreniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 23-26 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceği Kocaeli Bilişim Fuarı öncesinde başlattığı "Kocaeli Kodluyor" yarışması geleceğin dahilerinin yetişmesine öncülük edecek. Dünya kodlama pazarının milyar dolarlarla ölçülen değerlere ulaştığı günümüzde Kocaelili çocuklar, bu yarışmayla bilişimin kalbi niteliğindeki kodlama programlarını küçük yaşta öğrenmeye başlayacak. Önümüzdeki yıllarda pazar payının yanı sıra bu alandaki rekabetin de artması bekleniyor. Bu alandaki ihtiyacı değerlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23-26 Kasım tarihleri arasında bilişimin önde gelen firmalarını Kocaeli'de bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Kocaeli Bilişim Fuarı kapsamındaki "Kocaeli Kodluyor" yarışmasında takımlara rehberlik edecek bilişim öğretmenlerine yönelik eğitim programları tamamlandı. İzmit, Gebze ve Gölcük'teki merkezlerde ilimizdeki ortaokullar, Bilgievleri ve Kocaeli Bilim Merkezi'nden öğretmenler eğitim aldı. Bilişim öğretmenleri eğitimin ardından okullarından oluşturacakları 3'er kişilik takımlarla yarışmaya katılacak. Geleceğin dahisi olan Kocaelili çocuklar, Bilişim Fuarı için kodlayacak.

Kocaeli Bilişim Fuarı, 23-26 Kasım 2017 tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi'nde yapılacak. Ana teması "Sanal Gerçeklik" olarak belirlenen fuarda ilkokul çağından üniversiteye uzanan genç kuşağa ulaşmak, bilişim öğretmenlerinin ufkunu genişletmek ve sektörün önde gelen firmalarını Kocaeli'yle tanıştırmak amaçlanıyor. Fuar kapsamında, sanal gerçeklikle Türkiye ve dünyada bilişim sektöründe teknolojinin geldiği son nokta belirlenecek.

Kocaeli'ndeki ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen ödüllü Kocaeli Kodluyor Yarışmasına ildeki tüm ortaokullardan öğrenciler, 3'er kişilik takımlar halinde katılım sağlayabilecek. Her takımın başında bir bilişim öğretmeni olacak. Okullardaki bilişim öğretmenleri, 3'er kişiden oluşan birden fazla takımla yarışmaya katılabilecek. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada Büyükşehir'e bağlı Bilgi Evleri ve Bilim Merkezinde bulunan bilişim öğretmenleri de öğrencilerinden takımlar oluşturabilecek. Yarışmanın finali ve ödül töreni ise 23-26 Kasım tarihleri arasındaki Kocaeli Bilişim Fuarı'nda düzenlenecek. Yarışmanın son başvuru tarihi 3 Kasım 2017 saat 17.30 olarak belirlendi.

Yarışmanın uygulama kodu ise Microsoft tarafından geliştirilmiş, çocukların erken yaştan itibaren programlamayı öğrenmesini sağlayan ücretsiz bir oyun geliştirme aracı olarak belirlendi. Çocukların programlama becerilerini eğlenceli bir ortamda geliştirmelerini hedefleyen "kodu', onlara kendi oyunlarını üç boyutlu bir dünyada oluşturma imkanı veriyor. Yarışmada ilk üçe giren takımlar sadece kendilerine değil okullarına da kazandıracak. Buna göre birinci olan takım ve danışman öğretmeni Roma Maker Fuarı 2018'e ücretsiz katılım hakkı kazanacak. İkinci olan takımın öğrencileri ile danışman öğretmenine dizüstü bilgisayar verilecek.

Üçüncülüğü elde eden takımın öğrencilerine "Lego Education Seti" hediye edilecek, danışman öğretmen ise diz üstü bilgisayar almaya hak kazanacak. İlk üçe giren takımların okullarına ise 3D yazıcı hediye edilecek. Yarışmada dereceye giren ilk 3 takım oyuncularına ve danışmanlarına başarı sertifikasının yanı sıra okullarına kupa da verilecek. Ayrıca yarışmaya katılan tüm takım oyuncularına ve danışmanlarına katılım belgesi verilecek.