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Geleceğin dâhileri Seka Bilim Merkezi’ne hayran kaldı

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Geleceğin dâhileri Seka Bilim Merkezi’ne hayran kaldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Bilim ve Çocuk Festivali kapsamında ilimizde bulunan BİLSEM öğrencileri, Seka Bilim Merkezi’ni ziyaret etti.

Buradaki 200’e yakın bilim düzeneğini inceleyen geleceğin bilim adamları alana hayran kaldı.

332 ÖĞRENCİ BİLİM MERKEZİ’NDE

23 Nisan Çocuk ve Bilim Festivali kapsamında düzenlenen Türkiye Beyin Olimpiyatları ve Zeka Yarışması’na katılan 332 konuk öğrenci, yarışmaların birinci gününün ardından Seka Bilim Merkezi’ne gitti. Öğrenciler eski Seka Fabrikası’nın restore edilerek bir bilim merkezine dönüştürülmesine büyük ilgi gösterdi.

GÖZLEMLEYEREK DENEYİMLEDİLER

Öğrenciler, algı ve gerçeklik, dinamik dünya sergilerindeki bilimsel yasaların oluşma sürecini gözlemleyerek deneyimledi. Geleceğin bilim adamları, Seka Bilim Merkezi’nde özel tasarlanmış 200’e yakın deney düzeneğini inceledi. Bilimsel Atölyeleri gezen öğrenciler, optik illüzyon, yanardağ modeli, hücre modeli gibi birçok düzenek hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

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