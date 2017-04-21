Geleceğin mucitleri ödüllendirildi

TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Yarışması Gebze Teknik Üniversitesi'nde yapıldı. Yarışmada dereceye giren öğrenciler Ankara'da yapılacak olan Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 11. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölgesi Final Yarışması Gebze Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Gebze Teknik Üniversitesi'nde projelerin sergilenmesi ve değerlendirilmesinin ardından ödül töreni düzenlendi. Düzce, İstanbul Anadolu yakası, Kocaeli ve Sakarya'dan okulların 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinin yarıştığı yarışmada 409 proje başvurusu ile başlayan yarışmada ilk elemeler sonucu 50 proje finale katılmaya hak kazandı. 12 biyoloji projesi, 18 fizik, 5 kimya, 15 matematik projesi yarışarak aralarından 4 alanda 8 birinci belirlendi. Yarışmada dereceye giren öğrenciler mayıs ayında Ankara'da yapılacak olan Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Yarışmada biyoloji alanında İstanbul Özel Burçak Eyüboğlu Batı Ataşehir Ortaokulu öğrencileri Derin Bozkurt, Mine Ganer "Evsel atıkların doğal minerallere dönüşümü" projesi, Düzce Esentepe Ortaokulu öğrencisi Mustafa Güçlü "Kaldiriğin gücü" projesi, fizik alanında Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Ahmet Fırat Merey, Ömer Özcan Güler "Borakslı boyanın nem, sıcaklık ve ışık tutma kapasitesinin incelenmesi" projesi, İstanbul Özel Ümraniye Bahçeşehir Ortaokulu öğrencisi Kuzey Egemen Mutlu "Otokedi" projesi, Düzce Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Ahmet Selim Uzunoğlu "Yer fıstığının beton sertliğine ve ısı yalıtımına etkisinin araştırılması" projesi, kimya alanında İstanbul Özel Burçak Eyüboğlu Batı Ataşehir Ortaokulu öğrencileri Beril Demirel, Erkin Yenal "Kirlenmek güzeldir, bitkilerle temizlenir" projesi, matematik alanında İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Emre Eryılmaz "Fibonacci kenarlı üçgen" projesi, İstanbul Özel Eyüboğlu Çamlıca Ortaokulu öğrencisi Kerem Adem "Üçgende yardımcı elemanların buluşması" projesi ile birinci oldu.