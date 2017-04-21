  • BIST 92.615
  • Altın 150,007
  • Dolar 3,6419
  • Euro 3,9092
  • Kocaeli 9 °C

Geleceğin mucitleri ödüllendirildi

»
Geleceğin mucitleri ödüllendirildi
TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Yarışması Gebze Teknik Üniversitesi'nde yapıldı. Yarışmada dereceye giren öğrenciler Ankara'da yapılacak olan Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 11. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölgesi Final Yarışması Gebze Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Gebze Teknik Üniversitesi'nde projelerin sergilenmesi ve değerlendirilmesinin ardından ödül töreni düzenlendi. Düzce, İstanbul Anadolu yakası, Kocaeli ve Sakarya'dan okulların 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinin yarıştığı yarışmada 409 proje başvurusu ile başlayan yarışmada ilk elemeler sonucu 50 proje finale katılmaya hak kazandı. 12 biyoloji projesi, 18 fizik, 5 kimya, 15 matematik projesi yarışarak aralarından 4 alanda 8 birinci belirlendi. Yarışmada dereceye giren öğrenciler mayıs ayında Ankara'da yapılacak olan Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Yarışmada biyoloji alanında İstanbul Özel Burçak Eyüboğlu Batı Ataşehir Ortaokulu öğrencileri Derin Bozkurt, Mine Ganer "Evsel atıkların doğal minerallere dönüşümü" projesi, Düzce Esentepe Ortaokulu öğrencisi Mustafa Güçlü "Kaldiriğin gücü" projesi, fizik alanında Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Ahmet Fırat Merey, Ömer Özcan Güler "Borakslı boyanın nem, sıcaklık ve ışık tutma kapasitesinin incelenmesi" projesi, İstanbul Özel Ümraniye Bahçeşehir Ortaokulu öğrencisi Kuzey Egemen Mutlu "Otokedi" projesi, Düzce Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Ahmet Selim Uzunoğlu "Yer fıstığının beton sertliğine ve ısı yalıtımına etkisinin araştırılması" projesi, kimya alanında İstanbul Özel Burçak Eyüboğlu Batı Ataşehir Ortaokulu öğrencileri Beril Demirel, Erkin Yenal "Kirlenmek güzeldir, bitkilerle temizlenir" projesi, matematik alanında İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Emre Eryılmaz "Fibonacci kenarlı üçgen" projesi, İstanbul Özel Eyüboğlu Çamlıca Ortaokulu öğrencisi Kerem Adem "Üçgende yardımcı elemanların buluşması" projesi ile birinci oldu.

cee2-001.jpg

Bu haber toplam 43 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli'nin 10 ilçesinde hafta sonu elektrik yok21 Nisan 2017 Cuma 09:03
  • Bisikletin zincirine sıkışan parmağı koptu21 Nisan 2017 Cuma 08:40
  • Gölcük, pırlanta kenti olmalı20 Nisan 2017 Perşembe 19:40
  • Vali Güzeloğlu'na ziyaret20 Nisan 2017 Perşembe 19:15
  • Vali Güzeloğlu'na OSBÜK'ten ziyaret20 Nisan 2017 Perşembe 19:12
  • Perşembe Pazarı’nda fiyatlar yükseldi20 Nisan 2017 Perşembe 18:47
  • Beklenen yağmur geldi! Bu güne kadar dikkat20 Nisan 2017 Perşembe 17:56
  • Dinç: “ DAEŞ, imana zulmü karıştırdı”20 Nisan 2017 Perşembe 17:25
  • Dinç: “ DAEŞ, imana zulmü karıştırdı”20 Nisan 2017 Perşembe 17:25
  • Erzincanspor’un provasını İsmetpaşa Stadı’nda yaptık20 Nisan 2017 Perşembe 16:46
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti