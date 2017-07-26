Geleceğin şampiyonları bu havuzlarda yetişecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çayırova’ya Kocaeli’nin ikinci yarı olimpik yüzme havuzunu yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Çayırova Akse Mahallesi’nde yapımı süren yüzme havuzunu inceledi. Gebze’de bir olimpik, Körfez’de de bir yarı olimpik yüzme havuzunu hizmete sunduklarını ifade eden Genel Sekreter İlhan Bayram, bu gibi tesislerin yetenekli sporcuların keşfedildiği yerler olması sebebiyle önemli olduklarını vurguladı. Genel Sekreter Bayram, “Kocaeli’de yüzme sporunun gelişmesi ve yüzme sporu aktivitelerinin yapılabilmesi için inşa edilen bu tesisler, pek çok sporcunun da yetişmesine katkı sağlıyor” dedi.

YÜZME YARIŞLARI YAPIYORUZ

Kocaeli’nin her dalda başarılı sporcular yetiştiren bir kent olduğunu kaydeden Genel Sekreter İlhan Bayram, "Marmara ve Karadeniz’e sahili olan bir il olarak yüzme sporunda da yeni başarılar elde etmek kaçınılmazdır. Açıksu yüzme yarışları yapıyoruz. Burada dereceye giren sporcularımız var. Gebze’deki Olimpik Yüzme Havuzu salon müsabakalarının yapılmasına imkan veriyor. Bu müsabakalar kentin sportif kimliğine katkı sağlıyor. Yüzme sporu tesislerimiz antrenmanlara imkân verirken yeni sporcuların da yetişmesine zemin hazırlıyor. Bu tesislerde yetenekleri keşfedilen gençlerimiz, ulusal ve uluslararası düzeydeki yarışmalarda başarı göstererek bizleri onurlandırıyor” şeklinde konuştu.

100 KİŞİLİK SEYİRCİ OTURMA ALANI

2 bin 628 metrekare alan üzerine inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzu bin 979 metrekare kapalı alana sahip. Binada 12,5 çarpı 25 metre ebadında Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yer alacak. Tesiste ayrıca 6 çarpı 9 metre ebadında bir de çocuk havuzu bulunacak. Tesiste antrenör, can güvenlik, sağlık, personel odaları ve soyunma odaları, kafeterya, 100 kişilik seyirci oturma alanı, spor salonu, plates ve aerobik salonu bulunacak. Yapının inşa çalışmaları devam ediyor.