  • BIST 107.458
  • Altın 142,495
  • Dolar 3,5515
  • Euro 4,1343
  • Kocaeli 34 °C

Geleceğin şampiyonları bu havuzlarda yetişecek

»
Geleceğin şampiyonları bu havuzlarda yetişecek
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çayırova’ya Kocaeli’nin ikinci yarı olimpik yüzme havuzunu yapılıyor. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Çayırova Akse Mahallesi’nde yapımı süren yüzme havuzunu inceledi. Gebze’de bir olimpik, Körfez’de de bir yarı olimpik yüzme havuzunu hizmete sunduklarını ifade eden Genel Sekreter İlhan Bayram, bu gibi tesislerin yetenekli sporcuların keşfedildiği yerler olması sebebiyle önemli olduklarını vurguladı. Genel Sekreter Bayram, “Kocaeli’de yüzme sporunun gelişmesi ve yüzme sporu aktivitelerinin yapılabilmesi için inşa edilen bu tesisler, pek çok sporcunun da yetişmesine katkı sağlıyor” dedi.

YÜZME YARIŞLARI YAPIYORUZ

Kocaeli’nin her dalda başarılı sporcular yetiştiren bir kent olduğunu kaydeden Genel Sekreter İlhan Bayram, "Marmara ve Karadeniz’e sahili olan bir il olarak yüzme sporunda da yeni başarılar elde etmek kaçınılmazdır. Açıksu yüzme yarışları yapıyoruz. Burada dereceye giren sporcularımız var. Gebze’deki Olimpik Yüzme Havuzu salon müsabakalarının yapılmasına imkan veriyor. Bu müsabakalar kentin sportif kimliğine katkı sağlıyor. Yüzme sporu tesislerimiz antrenmanlara imkân verirken yeni sporcuların da yetişmesine zemin hazırlıyor. Bu tesislerde yetenekleri keşfedilen gençlerimiz, ulusal ve uluslararası düzeydeki yarışmalarda başarı göstererek bizleri onurlandırıyor” şeklinde konuştu.

100 KİŞİLİK SEYİRCİ OTURMA ALANI

2 bin 628 metrekare alan üzerine inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzu bin 979 metrekare kapalı alana sahip. Binada 12,5 çarpı 25 metre ebadında Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yer alacak. Tesiste ayrıca 6 çarpı 9 metre ebadında bir de çocuk havuzu bulunacak. Tesiste antrenör, can güvenlik, sağlık, personel odaları ve soyunma odaları, kafeterya, 100 kişilik seyirci oturma alanı, spor salonu, plates ve aerobik salonu bulunacak. Yapının inşa çalışmaları devam ediyor.

Bu haber toplam 106 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kandıra'da tarihi cami restore ediliyor26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:51
  • "Ödülle hayvanlara yiyecek alacağım"26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:25
  • Kardeş Halisdemir, ‘’Çukurkuyu’ya yaptıklarınız için teşekkür ederiz’’26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:37
  • Hayal ettiğimiz şehri birlikte inşa ediyoruz26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:13
  • İş arayanlar bu habere dikkat26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:12
  • Süleymaniye’den Başkan Doğan’a teşekkür26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:36
  • Doğan, "Böyle dönemlerde birbirimize destek olmalıyız"26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:29
  • Kurban Bayramı'nda sorun olmayacak!26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:26
  • Mutluluk satın alınabilir!26 Temmuz 2017 Çarşamba 09:29
  • Fuar’da bu gece Murat Kekilli var26 Temmuz 2017 Çarşamba 08:48
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti