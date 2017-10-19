Geleceğin sporcuları Körfez’de yetişiyor

Körfez Belediyesi Spor Akademileri, bünyesindeki branşlar ile eğitimlerini devam ettiriyor. "Sporun Başkenti Körfez" sloganı ile hizmete başlayan ve kısa sürede büyük başarılar elde eden Körfez Belediyesi Spor Akademileri'nde Taekwondo Branş Kuşak ve Sertifika Töreni gerçekleşti. Törene, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mücahit Bulut ve Genel Koordinatör Metin Özkan katıldı.

Aşkın Kahveci ve Taşkın Kahveci'nin eğitiminde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler hünerlerini sergilerken, başarılı olanlara sertifikaları verildi. Genç sporculara sertifikalarını veren Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, "Kentimiz, spor alanında gün geçtikçe daha iyi noktalara ulaşıyor. Yapılan adımların ne kadar doğru olduğunu buradaki genç sporcularımızın gözlerindeki mutluluktan görebiliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı İsa Taş, genç sporculardan madalya sözü de aldı.