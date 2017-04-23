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Geleneksel oyunlar çocuklarla hayat buluyor

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Geleneksel oyunlar çocuklarla hayat buluyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali’nde unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları, alana gelen çocuklara tanıtılıyor.

Dokuztaş, yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca oyunlarını oynayan çocuklar zevkli dakikalar geçiriyor.

ESKİ OYUNLAR OYNANIYOR

Çocukların elektronik oyunlarla zaman geçirdiği günümüzde, geleneksel oyunlar rafa kaldırılmış durumda. Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Çocuk ve Bilim Festivali’nde ise eskiden oynanan oyunlar çocuklara tanıtılıyor. Çocuklar hem eski oyunları tanıyor hem de güzel vakit geçiriyor.

MENDİL KAPMACA, DOKUZ TAŞ

İki farklı grubun ortada duran mendili kapmaya çalıştığı Mendil Kapmaca, daire şeklinde bir grup çocuğun arkasına mendil bırakılıp ebenin yakalandığı Yağ Satarım Bal Satarım ve bir çeşit zeka oyunu olan dokuz taş oyunları usta eğiticiler tarafından çocuklara oynatılıyor.

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