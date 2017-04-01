'Gelenekseli Sergile' sergisi Dilovası’nda açıldı

Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesini ilçe sergilerinde sergileyen KO-MEK, ikinci sergisini Doğu Anadolu Konsepti ile Dilovası ilçesinde açtı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) “Gelenekseli Sergile” projesi ile yola çıktığı ilçe sergileri açılışının ikincisini Dilovası’nda gerçekleştirdi. Doğu Anadolu Bölgesi konsepti ile açılışı yapılan Dilovası ilçe sergisinde tamamı kursiyerler tarafından yapılan el emeği ürünler yer aldı. Doğu Anadolu Bölgesi’nin tüm kültürel, fiziksel, gelenek ve göreneklerini sergilendiği sergide tüm branşlarda eğitim alan kursiyerlerin el emeği ile yaptığı ürünler büyük ilgi topladı. Açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Diovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Hayatın her alanında KO-MEK kurslarının olduğunu ifade eden Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz bu dönemde bizim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Dilovası olarak KO-MEK kurslarında eğitim alan kursiyerler buralarda el becerilerinin yanı sıra sosyal yaşamlarına da katkı da bulunacak bir sürü aktivitelere katılarak kendilerini geliştirme imkanı buluyorlar" dedi.

KO-MEK’lerin önemine değinerek konuşmasına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Dilovası ilçemize vatandaşlarımızın daha iyi koşullarda yaşaması için birçok yatırım yaptık, çeşitli projeler uyguladık yaptığımız yatırımlarda hep vatandaş odaklı çalışarak sizlerin daha mutlu ve daha kaliteli hizmet alması için çabaladık" diye konuştu.

Başkan Karaosmanoğlu konuşmasının devamında ise sağlıklı yaşamanın önemine dikkat çekerek vatandaşlara spor yapın uyarısında bulundu.