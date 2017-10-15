Gelin arabası az kalsın yanıyordu

Alınan bilgilere göre; Körfez Tütünçiftlik'te Damat Volkan Hancı, gelin Feride Demir'i kuaförden alarak 54 SH

020 plakalı gelin arabasıyla yola çıktı. Bu sırada aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü, aracı hemen durdurdu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

BİR ANI OLARAK KALAKCAK

Düğün arabasını kullanan damat Volkan Hancı, " Büyük talihsizlik yaşadık. Kuaförden gelini aldık. Elmacık Köyü'nde bulunan kayınpederimin evine gidiyorduk. Oradan gelini çıkarıp Gebze'de saat 19.00'da başlayacak düğün için salona doğru gidecektik. Fakat talihsiz bir olay oldu. Aracımızın motor bölümünden dumanlar çıktığını görünce hemen aracı stop ettirdim. Bir daha araç çalışmadı. Her şeyde bir hayır vardır. Şimdi başka araçla hareket edeceğiz. Bu olay bir anı olarak hafızamızda kalacak. Bunu unutmayacağız" dedi.

Binali ASLAN

