GELİN BU BAYRAMI BİR MİLAT KABUL EDELİM

Bir ramazan bayramına daha sağlık ve mutluluk içerisinde ulaştık. Bayramlarda insanların ruhlarının temizliği yüzlerine de yansıyor. Neden diyeceksiniz çünkü ramazan ayı boyunca insanların ruhunun temizlenmesinde en büyük etken olan açlık, sabır ve hoşgörü imtihanını başarı ile geçmelerinden sanırım. Keşke ramazanda kazandığımız bu hasletlerimizi hep devam ettirebilsek ama ne yazık ki çoğumuz bu hasletlerimizi ramazan ayından sonra kaybediyoruz.

Ruh temizliği deyip geçmeyin insanın yüzüne hareketlerine yansıdığı gibi insani ilişkilere, kişinin kıyafet temizliğine, evinin temizliğine ve şehrin temizliğine kadar yansıyor. Bir bakıyorsunuz senelerce birbirine kırgın olan insanlar bayram günleri merhabalaşıp tokalaşıyorlar. Yüce yaratıcı bu bayramları bunun için koymuş zaten. Senelerce birbirleriyle görüşmeyen akrabalar bile bayram günleri birbirlerini telefonla bile olsa arama fırsatı buluyorlar.

Bu bayram yine bayramın birinci günü saat 14’te Yunus Emre Kültür Merkezinde kent bayramlaşması için zengini, fakiri, işçisi, memuru, yaşlısı, genci, sağcısı, solcusu,askeri sivili velhasıl tüm Kocaeli halkı birbiriyle kucaklaşacak. Kent bayramlaşması bir anda kent kucaklaşmasına dönüşecek. Birbirlerine çok kızan insanlar bile belki gönülden kucaklaşmayacak ama önemli olan bayram vesilesiyle bir gün bile olsa birbirlerine olan kızgınlıklarını unutmalarına vesile olacak sanırım.

Aslında yüce yaratıcı bize ramazan ayında kopya veriyor. Diyor ki ”bakın kullarım bir ay boyunca şeytanın elini ayağını bağlıyorum, artık size zarar veremez”. Fakat ramazandan sonra serbest bırakacağım ona göre tedbirinizi alın. Ramazan ayında ki birbirinize olan sabrınız, hoşgörünüz, cömertliğiniz yani insanı insan yapan güzel hasletleriniz şeytanın bağlı olmasındandır. Ne olur gelin artık şu şeytana uymayalım, Allah aşkına şu üç günlük dünyada neyi paylaşamıyoruz.

Çok güzel bir dinimiz, çok güzel bir vatanımız, çok güzel insanlarımız var. Bu güzelliklerimiz olduğu halde bizler hala birbirimizle uğraşıp duruyoruz. Birbirimizle hısım olmak varken neden hasım oluyoruz hala anlamış değilim. Kimimiz sağcı, kimimiz solcu, kimimiz laz, kimimiz çerkez, kimimiz kürt, kimimiz zengin, kimimiz fakir olabiliriz. Bu hasletlerimiz illa birbirimizle kavga etmemizi gerektirmez. Bunları ülkemizin bir zenginliği olarak kabul edelim.

Hiç kimse etnik kimliğini, anne ve babasını seçme hakkına sahip değil. Kendi elinde olmayan sebeplerden dolayı insanlar neden suçlanır. Gelin bu bayramı bir milat kabul edelim bundan sonraki yaşantı ve davranışlarımızı bir daha gözden geçirelim. Şuna inanın yerel yöneticilerinin ve halklarının birbirleriyle barışık, huzurun ve kardeşliğin hakim olduğu ülke ve kentlerde ilerleme çok daha hızlı oluyor.

Bu huzur ve kardeşlik ortamı o ülkenin ve kentin sokaklarına, caddelerine, park ve bahçelerine velhasılı şehrin her köşesine yansıyor. İzmit kenti bu bakımdan çok şanslı bir kent. İzmitimiz’de ki bu huzur ve güvenin yansımasını, çok uzun zamandır fark etmiyor musunuz? İzmit’imize hem mimari yönden, hemde park bahçeler ve sosyal faaliyetler yönünden bir bakın 13 sene evvelki İzmit’den çok farklı olduğunu hemen farkedeceksiniz. Heleki ramazan ayı çok farklı yaşanıyor artık İzmitte.

Mahalle halklarını birbirlerine kaynaştırmak amacı ile her akşam Doğu kışla parkı ve Kültür tepesin de düzenlenen etkinlikler bir harika. Oradaki annelerin ve çocukların mutluluklarını size anlatamam. Evin babaları kahvehanelerde, gençleri kafelerde birbirleriyle belki sohbet etme imkanı buluyorlar. Ama anneler ve çocuklar ne olacak. İşte Belediye başkanlarımızın bu durumu farkettiklerinden olacak bu etkinlikleri tüm mahallelerimize yaydılar. Ben bunu çok önemli bir hizmet olarak görüyorum. Hele birde İzmit Belediyemizin sitelerin bahçelerine kurduğu çardaklarda birbirlerine sadece bir “merhaba” deyip geçen komşuların kurulan bu çardaklarda çay sohbetleri yaparak kaynaşmalarının sağlanması İzmit halkı adına çok büyük bir kazanım olmuştur. Bakın birçok mahallemizde yapılan mahalle konaklarının içindeki oturacak ve sohbet edecek 5 yıldızlı otel konforundaki emekli evleri olması ayrı bir mutluluk veriyor insanlarımıza.

İzmit halkının bu huzur ve güveni devam ettiği sürece hem İzmit halkı hem de kentimiz kazanmaya devam edecektir. Çünkü ramazan ayı boyunca inanın her mahallede zaten bir bayram havası esiyordu. Bu bayram havasının bir dahaki bayrama kadar devam etmesini diler. Herkesin ramazan bayramını en içten dileklerimle kutlarım…