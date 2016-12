Hayırlısıyla yeni bir yıla daha girdik. Hadi girmesine girdik de kendimizi hangi yönden yeniledik. Bir kere bir yaş daha eskidik. Sonra oturduğumuz evimiz,evimizdeki eşyalar,üzerimizdeki giysiler,kullandığımız araba,yaşadığımız dünya,güneş,ay,yıldızlar yani anlaşılan yeni yıla yeni hiçbir şeyimizle giremedik. Hatırlarsanız geçen yıl başına da aynı güzel dileklerle girmiştik. Ama maalesef dünya üzerindeki savaşlar,ölümler,kavgalar hala devam ediyor. Hadi eskiyen eşyalarımızın yerine yenisi alırız da. Maalesef eskittiğimiz bedenimizle,ruhumuzun yerine yenisini alma şansımız yok.

Hani bir şarkıda “takvimlerden haberin yok mu geçiyor yıllar” diyor ya işte öyle bir şey. Geçen bir yılın bilançosunu şöyle bir masaya yatırdığımızda kar zarar tablosuna bir bakıyorum. Karımız oldukça iyi . Sağlığımız, huzurumuz, mutluluğumuz, gülümsememiz kar değil de nedir.

Ama bunun zor ve önemli olanı her zaman şükredebilmek. Yani yaradana kahrında hoş, lütfun da hoş diyebilmek. Dışarıda serin ama çok güzel karlı bir hava var. Gecenin karanlığında yürüyüş yolunda lapa lapa yağan karın altında yürümek o kadar soğua rağmen insanın adeta içini ısıtıyor. Şu güzel Ülkemizde şükredecek o kadar çok şeylere sahibiz ki maalesef çoğu zaman kıymetini bilemiyoruz.

Bazen nankörlük yapıyor, bazen şımarıyor hatta bazen de haddimizi aşıyoruz. En kötüsü de bu olsa gerek. Olsun ne yapalım insanız diyoruz. Sonra bahaneler uydurarak kendimizi teselli ediyoruz. Hatalarımız o kadar çok ki saymakla bitmez. Kalp kırıyoruz, dedikodu yapıyoruz, kıskançlıklar, hasetlikler daha neler neler. Ademoğluna hata yapma payını yaradan vermiş.Mükemmel olan sadece yaradan oda merhametinden dolayı kullarından mükemmeliyetlik beklemiyor zaten . Kusursuzluk diye bir şey yok ama yaptığımız hatalarda da ısrar etmemek şiarımız olmalı.

Hiç düşünüyor muyuz? Kaç nefes kaldı ömrümüzden geriye, görmüyor musun her geçen gün yüzlerce insan toprağa geri dönüyor. Savaşlar,depremler,tusunamiler,yangınlar,trafik kazaları,cinayetler daha neler neler. Bir daha geri dönmemecesine bu dünyayı terk edip gidiyor insanlar. Ölen herkes için yepyeni ve sonsuza kadar bitmeyecek bir hayat başlıyor. Artık ölmek yok sonsuzluk var. Hiç bitmeyecek milyonlarca yıl sürecek bir yaşam var. Geride kalanlar ise hızla kendilerine verilen zamanı çar çabuk tüketme telaşındalar. Bir nefes bir nefes daha alıyorlar. Aslında nefes alırken bile iki kere şükretmeli insan bir alırken birde verirken.

Her gün adım adım mutlaka gerçekleşecek olan sona doğru yaklaşıyorlar. Ve her gün insanlar mezarlara gidip birilerini toprağın altına koyuyorlar. Ama bir an için bile durup, düşünmüyorlar. Acaba benim kaç yılım, kaç günüm , kaç saatim, kaç dakikam kaldı geriye diye. Çünkü ölümü kendilerine asla ama asla yakıştırmıyorlar. Peki mezarı başında durduğun kişi sence ölümü kendine yakıştırıyor muydu? Yoksa oda tıpkı senin gibi hiç beklemediği bir anda mı karşılaştı ölümle. Beş gün önce çok sevdiğim ablamı kaybettim. Hastaneye kaldırmadan bir gün önce her zamanki gibi şen şakrak neşeli neşeli gülüyordu ama ertesi sabah yatağında kendinde değildi. Sabah öyle bir şey başına geleceğini bilse acaba o gece uyuyabilirmiydi ne dersiniz. Hepimiz bir anda şok oluverdik. Ama ilahi emir gereği onu geri getiremiyoruz maalesef.

Bir gün hepimiz için bu dünyada bize verilen süre bitecek. İnsan ömrü için “bulutların geçişi gibi geçer, gider” demiş biri. Fakat farkında olanımız kaç kişi,sadece geçen yılın değil ,geçen bir nefesin bile farkına varmamız lazım. Bu yüzden ömrümüzün kıymetini bilelim. Yaradan bana bir sene, hatta birgün daha verdi. Bugünü yaşıyorum ama nasıl değerlendirmeliyim diye düşünmeli insan. Ve artık öyle bir karar vermelisin ki bu karar senin için son, ömrün için bir dönüm noktası olsun. Seni uçurumun kenarından kurtarsın. Öyle bir karar olsun ki seni sonsuza kadar pişman olmaktan da kurtarsın.,

Belki bundan bir yıl sonra yaptıkların değil, yapamadıkların için üzüleceksin. Dalın ucuna gitmekten sakın korkma çünkü meyve oradadır. Başlamak için en uygun zamanı beklersen hiç başlamayabilirsin. Şimdi başla şu anda bulunduğun yerden elindekilerle başla.Çünkü ölüm beklemeden aniden geliyor.Senden evvel ölen insanların bir gün sonrası için kimbilir ne hayalleri vardı.Ama hiçte öyle olmadı.Toprağın altında hem kendileri hem de hayalleri kaldı.

Gayem ne moralinizi bozmak,nede gününüzü mahvetmek .Gayem sadece ticaret erbabı gibi geçen senenin kar ve zarar hesabını iyi yapmamız gerektiğini hatırlatmak.Çünkü bize verilen bu ömrün her saniyesinin hesabını vereceğiz. Talebelikteki gibi imtahan kağıdına sadece adımızı soyadımızı yazıp boş bir şekilde geri vermeyelim.Bize sorulan sorulardan hiç olmazsa birkaç tanesini cevaplayalım da belki birşeyler yapmışız zannıyla kanaat notuyla işi kurtarmaya bakalım.Yoksa işimiz zor.İyi geçen bir gün nasıl mutlu bir uyku getirirse,iyi geçen bir ömür de mutlu bir ölüm getirir.

Tabii ki bu dünya nimetlerinden faydalanıp yiyelim,içelim,gezelim,eğlenelim,ama gayemiz sadece bunlar olmamalı.Yani bu dünyanın büyülü yaşantısı bizi aldatmasın.Hani derler ya derdi dünya olanın,dünya kadar derdi olurmuş , ben sadece onu hatırlatmak istedim. .Herkese iyi seneler.