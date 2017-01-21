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Gelinlikçide korkutan yangın

Gelinlikçide korkutan yangın
İzmit'te bulunan bir gelinlik dükkanında elektrik panosundan ötürü yangın çıktı.

İzmit Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi No:195 üzerinde bulunan ve Rukiye Sarı’ya ait olan gelinlik dükkanında elektrik panosu üzerinde çıkan yangın çevre esnafı ayağa kaldırdı. Çıkan yangını gören mağaza çalışanları ilk önce yangın tüpüyle müdahale etti. Ardından hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek soğutma çalışması yaptı. Maddi hasarın meydana geldiği yangında bir süre binanın elektriği verilemedi. Polis ekipleri ise yaşanan olayın ardından soruşturma başlattı.

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