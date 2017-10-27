Gelişim Ligi’nde 3’ncü hafta heyecanı

Yarın U15 ve U16 kategorisine dahil maçlar var. Kocaelispor, Tuzla’yı ağırlayacak. Vinsan Tesisleri’ndeki sentetik çim sahadaki maçlar 11.00 ve 13.00’de başlayacak. Yeşil-Siyahlı ekibin her iki kategori maçını da kazanması bekleniyor. Kocaeli Birlik, Esentepe Stadı’nda Zonguldak Kömür ile karşılaşacak.

Gölcükspor ile Darıca G.B ise Metin Uzuner Stadı’nda derbide kozlarını paylaşacak. Esentepe ve Metin Uzuner’deki maçlar 12.00 ve 14.00’de başlayacak. Lider durumda olan Kocaeli Birlik U15, puanı olmayan rakibi önünde 3’te 3 yapmaya çalışacak. Bölgesel Gelişim Ligi’nde yarın U17 ve U19 kategorisinin üçüncü hafta maçları oynanacak. Kocaelispor Tuzla deplasmanına çıkarken, Birlik Zonguldak’ta mücadele edecek. Derbi heyecanı ise bu kez Darıca Nene Hatun Stadı’nda yaşanacak.